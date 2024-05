Santa Greca, ultimata la piazzetta 

In occasione della festa di maggio è stata quasi ultimata la riqualificazione della piazzetta di via Santa Greca, a pochi passi dal santuario.

Il progetto ha previsto uno sbancamento completo della superficie ormai molto deteriorata, sostituito con una miscela di inerti che verrà ricoperta nei prossimi giorni con la resina. Nella piazzetta sono state realizzate alcune panchine in legno e delle aiuole con macchia mediterranea. Per quanto riguarda l'illuminazione serale si è scelto di installare strisce led lungo panchine e aiuole. I bagni adiacenti sono stati coperti con una parete in doghe che li stacca visivamente dalla strada in modo da garantire un minimo di riservatezza agli utenti.

«Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del patrimonio comunale - commenta l'assessora Francesca Salis - nei prossimi mesi partiranno diversi cantieri e gradualmente cercheremo di rinnovare il volto al paese». (ca. ma.)

