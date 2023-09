Santa Greca, tutto pronto per la festa 

Comincia dopodomani la festa di Santa Greca. Cinque giorni di festeggiamenti per un doppio calendario – religioso e civile – molto ricco. Vengono da tutta la Sardegna in migliaia ogni anno, per devozione e per curiosità, rendendo “Sant’Arega” una delle feste religiose più sentite dell’isola. Parlano i numeri: oltre 400 attività produttive coi loro stand, circa 20 vigili urbani provenienti dai Comuni vicini che si aggiungeranno a quelli decimesi. E sono 160mila euro i fondi fino ad ora spesi dal Comune che finanzia la festa, di questi 80mila vanno all’associazione, il resto viene speso per gestire la sicurezza e il piano sanitario.

I riti religiosi

Cominciano venerdì 22 alle 17 con la consegna de “Is prendas” con il carro a buoi che partirà dalla canonica accompagnato dal suono delle launeddas. Alle 18 si terrà il rito della vestizione e intronizzazione del simulacro, seguito alle 19 dalla messa. Sabato 23, nel corso della mattina verranno celebrate diverse messe. Alle 18 si terrà il tradizionale incontro del simulacro con la reliquia della Santa, a cui seguirà la messa solenne. Domenica 24 alle 10 la processione partirà da corso Umberto e si concluderà al santuario di Santa Greca dove verrà celebrata la messa solenne. Seguiranno altre messe nel pomeriggio. Lunedì 25 alle 10 si ripeterà la processione con un percorso diverso rispetto a quello del giorno precedente, che però si concluderà sempre al santuario, dove verrà celebrata la messa solenne. Martedì 26 i riti si concluderanno alle 17 con la messa, la separazione e la vestizione.

Gli appuntamenti

Tanti gli eventi in programma per la parte civile della festa che si svolgono tra il grande Polo fieristico che si trova di fronte alla chiesa di Santa Greca e lungo alcune vie del paese, che per l’occasione vengono chiuse al traffico. Venerdì 22 alle 21.30 è previsto il concerto della Cover Band Freevival. Sabato 23 alle 21 si esibiranno Pino e gli Anticorpi, a seguire per i più giovani Zona Trap. Ancora risate domenica 24 con Alessandro Pili e il suo “Cala Scraffingiu” alle 21.30, preceduto alle 21 dallo spettacolo pirotecnico. Il programma civile si concluderà lunedì 25 con il Summer Festival che vedrà sul palco Mattia Lucente, Special Guest Sgribaz, Praci, Lucchetto, Nesli, Marvin & Andrea Prezioso.

L’organizzazione

Ogni anno è grande l'impegno profuso dagli organizzatori per offrire intrattenimento, sicurezza e soprattutto la possibilità per i fedeli di esprimere la propria devozione. «La festa ha necessità di una imponente macchina organizzativa – spiega la sindaca Monica Cadeddu – che abbiamo attivato con largo anticipo per non trovarci impreparati all’ultimo momento, coinvolge tutti gli uffici del Comune e li impegna tantissimo. Mi occupo personalmente di tutti gli aspetti e insieme a uno staff creato con un gruppo di consiglieri e assessori stiamo cercando di migliorarla ma soprattutto vogliamo renderla più sicura possibile, facendo molta attenzione alla redazione e all'applicazione del piano di safety e security. Abbiamo la fortuna di avere le associazioni locali che ci sostengono nell’organizzazione e devo ringraziarli per il grande lavoro che svolgono. Decimo per una settimana ospita decine di migliaia di visitatori, fedeli e non, e vogliamo accoglierli nel migliore dei modi rinnovando il voto alla nostra amata santa ma anche offrendo ai visitatori l’opportunità di divertirsi, degustare piatti tipici, ascoltare buona musica accontentando tutte le fasce d’età. Santa Greca è un momento importante per la nostra comunità, molto atteso, che racchiude in sé fede, tradizione, cultura, enogastronomia e socialità».

