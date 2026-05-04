Santa Greca, tutti i segreti del vestito 

Ci sono storie che non passano solo attraverso i libri, ma scorrono tra le dita sapienti di chi, con ago e filo, ha saputo trasformare la fede in arte. Come quella di Graziella Piras, oggi 83enne, la sarta che nel 1998 ha donato a Santa Greca un nuovo splendore, realizzando l’abito che ancora oggi può essere ammirato durante le solenni celebrazioni di maggio e settembre.

Desiderio condiviso

Tutto ebbe inizio da un incontro di destini e una profonda amicizia. Era il 1996 quando il marito di Graziella, Salvatore Porceddu, divenne uno dei 5 obrieri della festa. Un impegno preso dopo il pensionamento per onorare la Santa del paese che da anni aveva accolto lui e la sua famiglia di origini guasilesi.

Durante le delicate fasi della “vestizione”, a cui partecipano le mogli degli obrieri sposati e le madri di quelli celibi, Graziella notò con rammarico lo stato dell’abito allora in uso, il cui tessuto era segnato dal tempo: «Sarebbe bello rifarlo», confidò Graziella a Mariuccina Tidu, storica custode della tradizione. La risposta di Mariuccina fu immediata e commossa: «È sempre stato il mio desiderio». Da quel momento quella che era solo un’idea divenne una missione.

Il viaggio a Roma

La realizzazione di un abito sacro richiede materiali d’eccezione, e per Santa Greca non ci si poteva accontentare. Graziella, con la determinazione di chi sa che “il caso ha voluto” che fosse lei a compiere l’opera, si recò a Roma.

La scelta non fu casuale: i tessuti, i rocchetti e i filati d’oro furono acquistati presso la sartoria ufficiale del Vaticano, l’unica capace di fornire quel raso di seta e quei metalli preziosi degni di un simulacro così amato dai fedeli devoti a Santa Greca.

« Bosatrus seis macus!, Voialtri siete matti!», disse loro don Raimondo Podda al loro rientro dal viaggio nella Penisola. Un complimento sincero rivolto a chi aveva osato tanto per amore della Santa.

Sei mesi di lavoro

Il lavoro vero e proprio iniziò nel marzo del 1998. Mariuccina consegnò a Graziella la manica di un vecchio abito sacro come riferimento per i ricami, mentre Don Podda le diede un vestito indossato in passato dal simulacro per le misure. Su quelle tracce Graziella preparò il modello su carta, studiando ogni curva e ogni ricamo.

Per sei mesi, fino a settembre, il piano terra della casa di Graziella divenne un laboratorio quasi sacro. Ogni momento libero era dedicato al ricamo. «Ho fatto tutto io, con il prezioso e amichevole contributo di Mariuccina», ricorda con orgoglio Graziella, che non volle portare il simulacro a casa per timore di rovinarlo, preferendo lavorare sulle misure e sulla fiducia che Don Podda e la comunità le avevano accordato.

Graziella non si limitò a copiare il passato, ma apportò innovazioni pratiche e stilistiche: sostituì gli spilli, che prima chiudevano faticosamente l’abito, con dei bottoni, rendendo la vestizione più rapida e sicura per non rovinare la stoffa preziosa. A lei si deve anche l’introduzione delle coccarde indossate dagli obrieri (oggi anche dai loro familiari).

Oltre Decimo

Quell’abito non è solo un manufatto tessile, ma il simbolo di una devozione che si fa stoffa e arte. È il racconto di una donna che ha saputo offrire il proprio talento, trasformando un pezzo di raso romano nel mantello regale della Santa di Decimo, protettrice e madre di un’intera comunità.

Un precedente che ha permesso poi a Graziella Piras di portare la sua maestria fuori dai confini decimesi, dove fu chiamata a operare per gli abiti che indossano la Madonna Assunta di Guasila e quella venerata a Donori. (sa. sa.)

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