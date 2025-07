Santa Greca, Tari più salata per gli ambulanti 

È stato il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna a mettere un punto fermo sulla diatriba scoppiata tra il Comune di Decimomannu e l’associazione “Ambulantando”. Quest’ultima era ricorsa al Tar dopo che la Giunta comunale aveva applicato, nel giugno 2024, corrispettivi più elevati a carico delle attività commerciali che allestiscono chioschi, locande e bancarelle durante la sagra settembrina di Santa Greca. Il Tribunale si è espresso, accogliendo parzialmente i motivi del ricorso e obbligando il Comune ad annullare la parte della deliberazione di Giunta che prevede l’applicazione della quota forfetaria (100 euro) di copertura una tantum della Tari, a carico degli ambulanti. Tuttavia la sentenza ha obbligato il Comune a calcolare la Tari sulla base dei criteri previsti nel Regolamento, fatto che per alcuni esercenti avrà il sapore di una beffa perché provocherà un inaspettato aumento.

Lo scontro

Nel giugno 2024 l’amministrazione aveva pubblicato gli avvisi di adesione alla festa per gli esercenti di spettacoli viaggianti, attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande. Ogni attività doveva corrispondere tre oneri (partecipazione, suolo pubblico e Tari) calcolati in proporzione ai metri quadri occupati: si partiva da un minimo di 160 euro per i venditori di frutta e verdura per arrivare ai mille per le locande. A tutti andavano aggiunti 100 euro forfettari di Tari nonché 250 euro di cauzione.Il 62enne Mauro Zedda, legale rappresentante di “Ambulantando”, si era fatto portavoce degli ambulanti: «Perché hanno aumentato i costi nonostante ci sia una legge nazionale che prevede il canone unico proporzionato al numero di abitanti?». Ma il Comune era rimasto fermo nella sua decisione.

La sentenza

Come si legge nel ricorso, “Ambulantando” riteneva che l’amministrazione comunale volesse «colpire in maniera insostenibile» la categoria degli ambulanti adottando provvedimenti «illegittimi e gravemente lesivi dei loro interessi». Per questo è stata chiesta la sospensione e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso. Il Tar ha accolto parzialmente le loro richieste: l’unico motivo di ricorso considerato fondato è quello con cui viene contestata l’applicazione forfettaria della Tari senza tener conto di superficie occupata, tipologia merceologica e giorni di occupazione. Il Comune, nel calcolo della tariffa da applicare a ogni operatore, dovrà quindi tener conto di durata, superficie espressa in metri quadrati (o lineari), tipologia, finalità e zona occupata: «Restiamo disponibili al dialogo con gli operatori del settore - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - per trovare insieme soluzioni che tengano conto delle esigenze di tutti, ma nel rispetto dei principi di equità e sostenibilità. Bisogna infatti tener presente che durante la festa si registra un aumento considerevole della produzione della quota di “secco”, riconducibile in larga parte alle attività ambulanti e temporanee».

