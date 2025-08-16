Santa Greca, spazio ridotto per i luna park 

A Decimomannu tornano, immancabili, le polemiche pre-festa di Santa Greca. Stavolta protagoniste sono una decina di famiglie che esercitano attività di spettacolo viaggiante e di cui si è fatto portavoce il 56enne Diego Davoli, rappresentante dell’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (Anesv): «Ci hanno tagliato fuori da una festa che per noi è un punto di riferimento, la più importante in Sardegna insieme a quella di Olbia. Così siamo rovinati». Un fulmine a ciel sereno caduto sopra le loro teste lo scorso 4 agosto, quando sul sito istituzionale del Comune sono state pubblicate le graduatorie definitive.

Le richieste anche quest’anno sono state numerose: 9 “grandi” attrazioni, di cui 7 sono risultate idonee e 6 ammesse, 49 “medie”, di cui 29 idonee e 20 ammesse, e 46 “piccole”, di cui 42 idonee e 21 ammesse.

Le verifiche

«Il Comune - spiega Davoli - ha ridotto di circa mille metri quadri la superficie occupabile dagli spettacoli viaggianti. A pagarne le conseguenze sono le piccole e medie attrazioni». Lo spazio è stato destinato all’ampliamento delle vie di fuga interne: «Il luna park viene sottoposto a un sopralluogo annuale della Commissione di vigilanza e non è stata fatta alcuna prescrizione sull’area», prosegue Davoli. Ciò nonostante lo spazio è stato ridotto per questioni di sicurezza: «I problemi, se ci sono, riguardano la zona della piazza e del palco, in cui l’afflusso è più concentrato. Se si vuole “alleggerire” perché partire proprio dall’unico spazio soggetto a controlli? E poi non vorremmo che passasse il messaggio più tagli uguale più sicurezza», argomenta Davoli.

L’appello

Ciò che chiedono gli esercenti è essenzialmente l’apertura di un dialogo: «Vorremmo un incontro preventivo con l’amministrazione - conclude Davoli - per valutare la possibilità di rivedere il progetto, i criteri di assegnazione degli spazi e le recenti modifiche». Ma non solo: «Nel regolamento c’è scritto che da quest’anno ci verranno forniti i bidoni della differenziata e qualora i clienti li usino in maniera impropria saremo soggetti a multe. Ma come possiamo vigilare sui bidoni se nel contempo abbiamo il dovere di mantenere determinati standard di decoro, efficienza e sicurezza?».

Infine si appellano alla solidarietà dei colleghi che arrivano dalla penisola: «Chiediamo che rinuncino al loro posto per consentire a noi di riavere il nostro, considerato che noi dalla nostra isola non possiamo uscire».

Il Comune

«Comprendo bene le preoccupazioni e sono consapevole che per alcuni operatori l’esclusione possa rappresentare un danno economico. Tuttavia, come amministrazione abbiamo il dovere di garantire prima di tutto la sicurezza di tutti i partecipanti alla festa.

Il percorso di revisione degli spazi è iniziato già lo scorso anno e prevede, in più fasi, adeguamenti e modifiche in diverse aree della manifestazione. Si tratta di una scelta ponderata e finalizzata a tutelare l’incolumità delle persone, senza la quale non sarebbe possibile garantire lo svolgimento sereno della festa».

