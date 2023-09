«Santa Greca snobbata dalla Regione»  

Martedì si è conclusa la Festa di Santa Greca. In sardo si dice "Passau su santu, spacciara sa festa", che ha anche un suo significato ironico. In questo caso però indica che è tempo di bilanci. «Abbiamo speso 160mila euro, contando anche sulla buona volontà di tanti decimesi – afferma la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu - un dispendio importante, senza alcun contributo da parte della Regione Sardegna». I cinque giorni di fine settembre che portano a Decimomannu una quantità impressionante di fedeli e visitatori, sono il frutto di una macchina organizzativa davvero complessa, che se da un lato porta indotto e rappresenta per tanti lavoratori una boccata d'ossigeno, per l'amministrazione è una spesa molto impegnativa che il Comune da solo, sostiene interamente.

La polemica

«L'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa venne qualche anno fa, appena insediatosi, partecipò alla processione e rimase affascinato – aggiunge la sindaca - promise di aiutarci a valorizzare la festa ma ancora Santa Greca non viene riconosciuta tra le feste identitarie e non è nemmeno finanziata da contributi regionali. E non mi riferisco alla legge 7, per cui fa richiesta l'associazione: manca un riconoscimento ufficiale, come merita una festa così importante per tutta la Sardegna».

La replica

La risposta dell'assessore Chessa non lascia tante speranze per il futuro: «Non risulta che il Comune abbia fatto domanda per gli eventi identitari previsti dalla legge 7. Quello è il percorso per ottenere il finanziamento». Di questi 160mila euro spesi dal Comune, la metà va all'Associazione Santa Greca, il resto viene speso per il piano di sicurezza. «La presenza di cinque ambulanze base più tre medicalizzate -precisa Cadeddu- e con in più il punto medico avanzato, hanno garantito la sicurezza dei visitatori. Nonostante la grande affluenza abbiamo avuto solo tre ospedalizzazioni e questo è un grande risultato. Vuol dire che la macchina ha funzionato perfettamente».

I numeri

Circa 40 volontari tra protezione civile e antincendio, 22 agenti di polizia locale in parte provenienti da altri comuni, la garanzia del ritiro dei rifiuti giornaliero per tutti i commercianti, garantito dalla ditta che ha l'appalto dell'igiene urbana, sono serviti a gestire oltre 100mila presenze. «La soddisfazione comunque è tanta -conclude la sindaca - si può e si deve migliorare ancora, un aspetto che mi sta a cuore è la raccolta differenziata, difficile in questo contesto ma fattibile e soprattutto necessaria per non far aumentare le bollette dei decimesi perché il secco prodotto ha un'incidenza importante. Ora subito a lavoro per l'edizione di maggio prendendo spunto da ciò che non ci è piaciuto per migliorarlo».