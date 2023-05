Santa Greca, sfregio dei vandali 

Sanitari ridotti in mille cocci, finestre in frantumi, porte sfondate: i vandali hanno persino divelto il fasciatoio che serve per cambiare il pannolino ai neonati. Lunedì notte, nel polo fieristico di Santa Greca, i vandali hanno devastato l’intera batteria di bagni del lato della Strada statale 130. Sono stati gli operatori della ditta che si occupa delle pulizie a fare la scoperta ieri mattina. Per i decimesi un colpo al cuore: in questi giorni si festeggiava Santa Greca di maggio. Dallo scorso anno, anche per contrastare i pesanti effetti negativi della pandemia sull'economia del paese, l'amministrazione municipale aveva affiancato alle celebrazioni religiose anche quelle civili, con bancarelle, stand di espositori, chioschi, musica e spettacoli. L'amministrazione ha già sporto denuncia ai carabinieri.

La stessa notte, verso le 4 del mattino, qualcuno ha tentato di derubare il tagadà: è stata forzata la serranda della cabina (che ora è da sostituire) ma i ladri non sono riusciti a raggiungere la cassa e sono andati via a mani vuote.

Telecamere

Sui social imperversano le polemiche. I decimesi si domandano se non si potesse prevenire in qualche modo il raid e invocano l'uso delle telecamere. In realtà nel polo fieristico è presente un sistema di videosorveglianza: i filmati non sono ancora stati visionati, tuttavia non è detto che l'ingresso dei vandali nei bagni sia stato ripreso, perché le telecamere ruotano.

Cadeddu