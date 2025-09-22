Santa Greca, scatta il piano di sicurezza 

Anziché una “semplice” festa religiosa Santa Greca sta assumendo sempre più i connotati di un “complesso” grande evento. Lo si percepisce dal piano di sicurezza che, ogni anno, viene intensificato per far fronte all’evoluzione delle normative, per adeguarsi alla previsione di un aumento dell’afflusso di visitatori (considerati i grandi nomi che saliranno sul palco) e, non di meno, per prepararsi a fronteggiare possibili proteste da parte degli ambulanti. Per questo si prevede una considerevole presenza di forze dell’ordine e un investimento, ancora non precisamente quantificato, che supererà certamente quello dello scorso anno, quando il Comune ha speso 85mila euro.

La polemica

L’associazione “Ambulantando”, alla quale aderiscono una ventina di paninoteche mobili, la scorsa settimana ha avvertito: «Se il Comune di Decimomannu non verrà incontro alle nostre esigenze faremo di tutto per ostacolare, se non far saltare, la festa di Santa Greca. A costo di finire in manette». In vista di possibili proteste, da Decimomannu è stato chiesto al prefetto di intensificare la presenza di carabinieri, poliziotti e polizia municipale. Presumibilmente già da venerdì è prevista una presenza massiccia di forze dell’ordine che contribuirà al mantenimento di ordine pubblico e sicurezza. Saranno pronti a intervenire in situazioni di pericolo che richiedono un’azione rapida ed efficace.

Il personale

Redatto a cura di un tecnico specializzato, il “Piano per la sicurezza” ingloba le procedure da attuare in caso di emergenza: percorsi delle vie di fuga e luoghi di raduno, accessi e viabilità per i mezzi di emergenza e figure che devono intervenire in caso di emergenza.I numeri sono ingenti. Saranno 40 gli agenti della Polizia locale sui quali farà affidamento l’amministrazione comunale: «Potremo contare sui nostri 8 vigili a cui si aggiungeranno ulteriori 32 provenienti dai Comuni limitrofi», ha spiegato la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu.

In giro per la festa non mancheranno gli “steward”: «In 40 garantiranno l’ordine e la sicurezza durante la festa, agendo sotto la supervisione delle forze dell’ordine. Controllo degli accessi, presidio delle aree e prevenzione di comportamenti illeciti o situazioni di pericolo sono tra i loro principali compiti. Di questi 20 sono addetti all’antincendio».

Associazioni e volontari

Anche le protezioni civili (con più di 100 volontari), l’associazione “Santa Greca” e il “Sos Decimomannu” (con il suo ospedale da campo) daranno il loro importante sostegno per la tutela di ordine, sicurezza e incolumità del pubblico. In particolare il punto medico avanzato verrà affiancato da un’India (ambulanza con infermiere), una Mike (ambulanza con medico), 3 ambulanze di base, soccorritori a piedi, 80 volontari, 18 infermieri e 10 medici.

Per garantire la sicurezza è stata disposta anche la sistemazione di 500 transenne, 100 transenne “antipanico” e 60 barriere mobili per i varchi sono state reperite da vari Comuni (tra i quali Cagliari, Iglesias, Monastir, San Sperate e Uta). E ancora: «Abbiamo provveduto a potenziare l’illuminazione del polo fieristico - conclude la prima cittadina – a cui faranno da ausilio 7 torri faro per l’illuminazione delle vie di fuga. Non mancheranno i mezzi antincendio e ben 20 estintori».

