Santa Greca, rinasce il parco 

Riparte il rilancio del parco di Santa Greca. Conclusa la prima tranche dei lavori per la sistemazione del verde, la nuova Giunta della sindaca Monica Cadeddu decide una variazione di bilancio per trovare altri 30mila euro per proseguire i lavori, per sistemare arredi e giochi; già effettuata una prima disinfestazione da zanzare e altri insetti, ne sono previste altre due a distanza di 20 giorni l'una dall'altra.

Il punto

Cuore verde della comunità decimese e non solo, il parco nei mesi scorsi era stato oggetto di una dura polemica, complice la campagna elettorale, per lo stato di abbandono nel quale versava da tempo. In particolare i cittadini lamentavano la mancanza di un punto ristoro, l'impossibilità di poter acquistare anche solo una bottiglietta d'acqua. I lavori per la sistemazione della club house e dei bagni, aggiudicati durante l’amministrazione della giunta di Anna Paola Marongiu (secondo la maggioranza attuale cominciati dopo le elezioni, secondo la maggioranza precedente cominciati prima), di fatto comunque si sono conclusi questi giorni e i locali sono stati affidati all'impresa di pulizie.

La club house da alcuni anni chiusa, era stata oggetto di una manifestazione di interesse che però era andata deserta, forse l'offerta con un canone di 10mila euro per un solo anno era troppo onerosa. Ci riprova adesso la giunta guidata da Monica Cadeddu: «Abbiamo dato gli indirizzi affinché gli uffici facciano un affidamento diretto fino alla fine di quest'anno - annuncia la sindaca - in modo da riaprire subito la struttura e renderla nuovamente fruibile».

La gestione

Stavolta il canone sarà di 400 euro al mese, e sembra ci siano già imprenditori interessati a gestire il punto ristoro, l'affidamento diretto è stato scelto per motivi di urgenza anche in vista della festa di Santa Greca a settembre. Per la gestione dei prossimi tre anni invece sarà bandita una gara. Legato al rilancio del parco anche l'intrattenimento estivo: il Comune sta incontrando le associazioni locali con il coordinamento della biblioteca per organizzare eventi e spettacoli alcuni dei quali si svolgeranno proprio nel parco.

«Il nostro primo impegno ad elezioni vinte - conclude la sindaca Cadeddu - era quello di riaprire il parco e su questo abbiamo lavorato intensamente dal primo giorno, c’era molto da fare ma sono soddisfatta del lavoro della maggioranza e soprattutto della collaborazione avuta dagli uffici per raggiungere questo primo importante obiettivo nel minor tempo possibile». Più lungo invece l'iter per i lavori al Polo fieristico per i quali bisogna spettare Città Metropolitana.

RIPRODUZIONE RISERVATA