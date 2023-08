Santa Greca, riapre il bar del parco 

Dopo oltre due anni i decimesi hanno di nuovo il punto ristoro all'interno del parco di Santa Greca. Ha riaperto ieri il bar della club house, oggetto di una manifestazione di interesse pubblicata due volte la scorsa estate e andata deserta, perché poco appetibile, sia per l'eccessivo canone richiesto sia per le condizioni in cui versava l'intero parco. Adesso sarà riaperta con un affidamento diretto valido fino al 31 dicembre 2023, con un canone mensile di 420 euro.

La sindaca

Il parco è stato oggetto di polemiche in Consiglio, frutto delle tensioni che precedettero la rottura tra l'allora sindaca Anna Paola Marongiu e la vice sindaca, ora prima cittadina Monica Cadeddu. «Abbiamo fatto il possibile per restituire finalmente ai decimesi uno spazio decoroso e servito - afferma Cadeddu- appena insediati abbiamo fatto una variazione di bilancio di 30mila euro per sistemare il verde che chi mi ha preceduto, pur avendo io stanziato i fondi da assessora al bilancio, non aveva fatto. L'affidamento diretto ci ha permesso di risolvere la situazione rapidamente. Se me l'avessero consentito i colleghi della maggioranza di allora, quando avevo la delega alle attività produttive, avrei proceduto in questo modo».

L’opposizione

Il mese prossimo ci sarà la festa di Santa Greca, un grande evento, anche per questo era importante aprire subito il bar, gli uffici sono già al lavoro per predisporre il bando per una gestione a lungo termine.

«Siamo contenti di questa buona notizia per i decimesi – precisa Mario Grieco, al tempo titolare della delega al verde pubblico e oggi sui banchi dell’opposizione - ma i lavori per la sistemazione delle strutture sono partiti con la precedente Giunta. La sindaca Cadeddu si è svegliata adesso ma dovrebbe spiegare ai cittadini perché, quando si occupava di attività produttive, in due anni non ha concluso nulla».

La titolare

Soddisfatta l'affidataria della club house, che avrà in carico, inclusa nel canone, anche la custodia e la pulizia dei bagni pubblici appena ristrutturati, l'apertura e chiusura del parco, attività che altrimenti il Comune dovrebbe pagare a parte. «Per la cucina bisognerà aspettare ancora un po' - spiega Stefania Incani affidataria dell'attività del parco - ma saremo in grado prestissimo di offrire tanti servizi, inclusa l'animazione, con spettacoli culturali e musicali organizzati da noi o in collaborazione con le associazioni locali. Siamo molto felici di poter finalmente ridare ai decimesi uno spazio con i servizi, come la nostra comunità merita e di creare qualche nuova opportunità occupazionale».

Già da ieri sono partiti gli eventi in cartellone per il resto dell'estate. Il clou ovviamente la festa di Santa Greca, a settembre.



