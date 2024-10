Santa Greca, più luci che ombre 

Si è chiusa da due giorni la 459ª edizione della sagra settembrina di Santa Greca e a Decimomannu è tempo di bilanci. La martire taumaturga è riuscita ad attirare migliaia di persone, in un connubio tra sacro e profano che sa tanto di miracolo compiuto.

Ma non sono mancate le polemiche: i residenti del centro storico hanno subito delle importanti limitazioni nella circolazione stradale. In particolare quelli di via Dritta (individuata come via di fuga per i mezzi di soccorso) sono stati impossibilitati a rientrare a casa durante i concerti e le processioni.

Foto, video e commenti parlano da soli: la festa è stata un grande successo. Il piano per la sicurezza ha funzionato, così come il centro medico avanzato. Le cinque giornate sono state partecipate: tutto esaurito in chiesa, in piazza e nelle locande.

«Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della festa e alla prima edizione del Dcm Music festival», dichiara la sindaca Monica Cadeddu, «la partecipazione, il sostegno e l’energia hanno fatto la differenza, trasformando un’idea in una realtà straordinaria». E ammette: «Tutto è migliorabile, faremo tesoro delle critiche costruttive nonché delle opinioni diverse e ci metteremo subito al lavoro per la prossima edizione».

Tuttavia alcune criticità si ripresentano ogni anno. Solo per citarne alcune: prezzi alle stelle (parcheggi, talvolta abusivi, fino a 15 euro, e maialetto arrosto a 40 euro al chilo), rifiuti abbandonati nelle cunette e nelle strade periferiche, parcheggi selvaggi e centinaia di auto rimosse.

Secondo Leopoldo Trudu (minoranza, «anche i chioschi, gestiti per il 90 percento da nostri concittadini, dovrebbero avere l’opportunità di fare piccoli spettacoli (dj, karaoke) e, magari, con un orario più esteso». Un altro appunto riguarda le luminarie: «Le luci della chiesa non andrebbero mai spente, neanche se l’ospite d’eccezione fosse Vasco Rossi. Nel complesso una festa bella, numerosa e ordinata».

Voci compiaciute anche dalla chiesa: «Tanti fedeli - dichiara il confratello Andrea Tidili - come prima del Covid». E dal punto medico avanzato: «Abbiamo registrato - racconta la presidente del Sos Decimomannu Sandra Cabriolu - 45 interventi, tutti trattati in loco eccetto due codici rossi».

