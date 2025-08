«Santa Greca patrimonio dell’Unesco» 

Santa Greca, si sa, a Decimomannu è una vera istituzione. Non è semplicemente la compatrona, la “scusa” per festeggiare, la santa di turno a cui appellarsi in un momento di preghiera. Santa Greca per i decimesi è orgoglio, un orgoglio viscerale che non fa distinzioni di orientamento religioso e abbraccia il campo culturale, sociale e anche politico. Proprio nell’aula consiliare, luogo principe dove il Consiglio esercita funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la politica si è espressa su un obiettivo comune e condiviso: «Facciamo di Santa Greca patrimonio dell’umanità».

La proposta

A lanciare la proposta è stato il consigliere di opposizione Martino Deidda durante la discussione su questioni inerenti il bilancio: «Valutiamo la possibilità di candidare Santa Greca a patrimonio dell’Unesco». Deidda ha colto la palla al balzo quando la maggioranza ha nominato un finanziamento di 65 mila euro ottenuto dalla Regione: «Bene investire i contributi sulla parte profana della festa, “Dcm music festival” in testa. Tuttavia si rischia di mettere in ombra la parte religiosa, relegandola a un mero elemento temporale». Deidda ha proposto di investire parte dei proventi sugli studi preliminari: «Incarichiamo un antropologo e un etnologo affinché preparino una relazione da presentare all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura». La fondazione è l’unica preposta a valutare le candidature per accedere all’elenco dei siti del patrimonio mondiale: «Santa Greca ha tutti i requisiti». Tutela, conservazione e promozione sono indispensabili per passare il testimone alle generazioni future: «Diversamente tutto verrà cancellato, andando perso».

Tutti d’accordo

C’è condivisione in maggioranza: «L’idea di avviare la procedura per far riconoscere la festa di Santa Greca come patrimonio immateriale dell’Unesco - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - non nasce oggi. È un progetto in cui credo da quando ricoprivo il ruolo di assessora alla Cultura durante la giunta Marongiu. Oggi, da sindaca, voglio portarlo avanti con ancora più convinzione».La sagra settembrina è molto più di un evento religioso: «È un momento di identità, memoria e coesione per tutta la nostra comunità. Per questo la nostra amministrazione comunale è determinata a intraprendere questo percorso, consapevole che sarà lungo e complesso, ma anche profondamente significativo».

Per centrare l’obiettivo l’idea è quella di lavorare insieme a varie realtà: «Cittadini, studiosi, associazioni e istituzioni per valorizzare come merita una tradizione che appartiene non solo a Decimomannu, ma a tutta la Sardegna».

