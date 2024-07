Santa Greca, nuova sfida multimediale 

Mancano due mesi alla festa di Santa Greca (si partirà il 27 settembre) e l’amministrazione comunale di Decimomannu investe nell’appuntamento religioso più sentito dell’anno 215mila euro (30mila in più rispetto al 2023). Per cinque giorni di riti e appuntamento che ogni anno attirano 150mila presenze giornaliere.

Gli obiettivi

La sindaca Monica Cadeddu spiega la scelta: «Intendiamo incrementare la promozione di Decimomannu, ma anche dell’immagine della Sardegna, aumentando la visibilità della sagra di Santa Greca a livello regionale, nazionale e internazionale. Come? Promuovendo un turismo esperienziale e coinvolgendo una pluralità di aspetti culturali, religiosi, economici e tradizionali che aumentino la conoscenza e l’apprezzamento del territorio isolano». Ma non solo: «Vogliamo inoltre favorire lo sviluppo economico legato al marketing territoriale considerata l’importanza sociale e aggregante che l’evento racchiude in sé».

Le direttive

Sia in Giunta sia in Consiglio comunale qualche altarino è stato scoperto, ma nulla è trapelato sull’ospite d’eccezione che renderà l’appuntamento settembrino appetibile per il vasto pubblico. Pochi anche i dettagli sul festival che affiancherà la sagra e che verrà diretto dalle decimesi Antonella Marongiu (violinista) e Rossella Duville (Dj): «Ci permetterà - dichiara quest’ultima - di avvicinare un pubblico eterogeneo al nostro paese. La musica è un mezzo di comunicazione che unisce». Antonella Marongiu, dal canto suo, ha messo in campo la sua professionalità nella difficile scelta degli artisti con cui far partire il nuovo progetto.

«Verrà trasmessa - dichiara Cadeddu - la diretta “multipiattaforma” di processione e messa e ci avvarremo di tecnologie avanzate come droni e contenuti aggiuntivi di approfondimento da distribuire su diverse piattaforme social e su digitale terrestre».

Gli investimenti

Per promozione e comunicazione verranno messi a disposizione 41mila euro da fondi del bilancio comunale. Inoltre 175mila euro saranno impiegati per spettacoli e sicurezza, di cui 100mila derivanti da un finanziamento regionale:

«Ci sembra una cifra eccessiva - rileva il consigliere di opposizione Leopoldo Trudu - ma in Consiglio abbiamo deciso di astenerci dal voto per lasciare una porta aperta al futuro progetto del polo fieristico».

RIPRODUZIONE RISERVATA