Santa Greca, lavori per il santuario 

Lavori in vista nel santuario di Santa Greca a Decimomannu. Comune e Parrocchia investiranno nuovi fondi, agendo tempestivamente per arginare il naturale degrado del legno del portale principale, dei portoni laterali e delle finestre nonché dei marmi degli altari della chiesa.

Urgenti interventi di restauro e risanamento conservativo, per un importo di 15 mila euro, erano stati eseguiti qualche mese fa anche nel portone della parrocchiale di Sant’Antonio. Ora è il turno dell’edificio della compatrona per il quale, intanto, si stanno continuando a mettere da parte i soldi necessari a costruire, nel suo lato destro, un museo dedicato alla storia della santa decimese.

I finanziamenti

A novembre è pervenuta in Municipio una richiesta di contributo da parte del parroco don Andrea Lanero: «La necessità è quella di effettuare dei lavori di manutenzione dei portoni lignei e degli altari marmorei». La domanda è stata integrata con un preventivo di spesa pari a 23mila euro.

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Decimomannu, in Aula è stata approvata la concessione dei finanziamenti: «Nel bilancio pluriennale 2024-2026 - ha dichiarato la sindaca Monica Cadeddu - il Comune ha destinato 10mila euro alla parrocchia».

Le donazioni

Tra gli anni Ottanta e Novanta erano stati eseguiti, per volontà dell’allora parroco Raimondo Podda, importanti lavori di restauro della chiesa che ne avevano scongiurato il crollo. Lavori dispendiosi resi possibili anche grazie all’intraprendenza del parroco e alla generosità dei compaesani: Don Podda aveva infatti messo in vendita una parte dell’oro di Santa Greca donato dai fedeli come ex voto durante l’annuale ricorrenza settembrina.

Sulla stessa scia don Andrea Lanero, nel 2018, ha pensato di vendere dei simbolici mattoni con i quali verrà costruito un museo dedicato alla santa e che, al suo interno, conterrà anche le donazioni “per promessa”. Sono passati 6 anni dalla posa della prima pietra. Tanti decimesi avevano contribuito ad acquistare un mattone e tutti i loro nomi erano stati scritti in una pergamena, oggi custodita in una cassa sotterrata nel giardino retrostante l’abside. Adesso arrivano nuove offerte in attesa che la parrocchia estingua il mutuo di acquisto del terreno e possa richiederne un altro per erigere l’edificio-museo: «Al fianco del mio presepe - ha raccontato il decimese Salvatore Cabiddu - ho una cassetta dove i visitatori possono imbucare un omaggio che verrà destinato al progetto di valorizzazione della nostra storia e cultura locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA