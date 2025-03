Santa Greca, la sagra raddoppia 

Tra direttive, progetti e richieste di finanziamenti si è già messa in moto la complessa macchina organizzativa della festa di Santa Greca 2025. I decimesi non si accontentano più dei cinque giorni settembrini e puntano anche su ulteriori quattro giornate dal 30 aprile al 3 maggio: «Pur essendo una ricorrenza dal tono minore rispetto a quella di settembre - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - anche a maggio manterremo alto il valore della tradizione e della promozione del nostro territorio».

Rimboccate le maniche la Giunta ha così deliberato sulle direttive per la pianificazione della ricorrenza che cade in concomitanza con la popolare sagra di Sant’Efisio. E intanto si inizia a pensare a settembre.

Conto alla rovescia

«Stiamo avviando i bandi per le attività commerciali e per lo spettacolo viaggiante - ha spiegato Cadeddu - e insieme all’associazione Santa Greca stiamo definendo il programma degli eventi».

La festa di maggio avrà un perimetro ristretto. Bancarelle, locande e giostre verranno circoscritte nel piazzale antistante la chiesa, nel Polo fieristico e nello sterrato adiacente. 13 mila metri quadri di luna park che al suo interno avrà un massimo di 3 grandi, 12 medie e 15 piccole attrazioni. Disponibili anche 29 aree parcheggio per prodotti tipici, chioschi e locande.

Programmazione

«Per settembre - ha proseguito Cadeddu - è giusto provare a puntare più in alto. Il successo dello scorso anno è stato straordinario, ma il nostro obiettivo è migliorare su ogni fronte: una programmazione ancora più ricca, maggiore sicurezza e un’accoglienza all’altezza dell’importanza della festa». Un’attenzione particolare sarà riservata al “Dcm festival”: «Verrà replicato e consolidato come appuntamento fisso per portare valore aggiunto al nostro territorio».

I finanziamenti

Il Comune, oltre alle somma già destinate nel bilancio di recente approvato dal Consiglio comunale, sta andando alla ricerca di risorse economiche: «Abbiamo partecipato al bando regionale per gli eventi identitari e stanziato risorse del bilancio comunale - ha concluso la sindaca Cadeddu - per garantire la qualità della manifestazione. Ma vogliamo andare oltre: il nostro obiettivo è che Santa Greca diventi sempre più autosostenibile. Per questo stiamo avviando una ricerca mirata di sponsor coinvolgendo aziende e realtà locali».

L’organizzazione

L’Ente organizzatore della festa sarà, per il secondo anno consecutivo, il Comune. Questo consentirà di accedere a finanziamenti regionali di cui diversamente non si potrebbe beneficiare: «Anche quest’anno - ha spiegato l’assessore al Bilancio Cristian Vargiu - l’amministrazione comunale ha partecipato a un bando regionale. I 75 mila euro a cui ambiamo ci aiuteranno ad abbattere i costi, mantenere altissimi gli standard legati alla sicurezza e proporre un evento di una certa qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA