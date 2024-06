Santa Greca, la rivolta degli ambulanti 

A Decimomannu gli ambulanti protestano per l’aumento dei costi degli stand per la sagra di Santa Greca di settembre. La loro associazione, “Ambulantando” è seguita da un avvocato ed è pronta a rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale nel caso il Comune non ritratti le tariffe entro martedì prossimo.

In passato

Dieci anni fa il corrispettivo per le attività commerciali era di 135 euro, addirittura gratuiti gli spazi per gli hobbisti. Nel tempo le cose sono cambiate, fino a quando nel settembre 2019 gli ambulanti avevano presentato le loro rimostranze sull’aumento delle quote per l’occupazione del suolo pubblico (300 euro per la postazione e 250 euro di cauzione per eventuali danni). Allora si era giunti a un accordo: le tariffe sarebbero state concordate con le associazioni di categoria.

I bandi per il 2024

E veniamo a quest’anno: sono stati pubblicati qualche settimana fa gli avvisi pubblici di adesione alla festa per gli esercenti di spettacoli viaggianti, attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande. Ogni attività dovrà corrispondere all’amministrazione tre oneri (partecipazione, suolo pubblico e Tari) calcolati in proporzione ai metri quadri occupati.

Lo scorso 6 giugno erano stati deliberati dalla giunta comunale i nuovi corrispettivi dovuti dai concessionari dei parcheggi limitrofi al sagrato della chiesa: si parte da un minimo di 160 euro per i venditori di frutta e verdura per arrivare ai mille per le locande. A tutti vanno aggiunti 100 euro di tassa rifiuti nonché 250 euro di cauzione.

Botta e risposta

Qualche giorno fa gli esercenti si sono presentati in municipio per chiedere spiegazioni. Se ne fa portavoce Mauro Zedda, 62 anni: «Perché il Comune ha aumentato i costi nonostante ci sia una Legge nazionale che prevede il canone unico proporzionato al numero di abitanti? Chiediamo si attengano alle tabelle dettate dalla normativa vigente».

Ad accoglierli c’era la sindaca Monica Cadeddu: «I rincari sono dovuti agli aumenti dei costi della festa, tra i quali il piano di sicurezza: un rincaro in linea con le sagre del circondario. Abbiamo anche dovuto aggiungere una quota forfettaria per la Tari perché a ogni settembre si verifica un aumento sostanziale del residuo secco: nonostante gli sforzi per promuovere la differenziata, in una settimana di festa vengono prodotte 20 tonnellate in più di secco. Non vogliamo la Tari gravi sui cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA