Santa Greca, la festa più intima e sentita 

«A voler parlare di Santa Greca si corre un grosso rischio: quello di confondere la storia con la leggenda e la leggenda con la storia». Sta in queste parole di don Raimondo Podda, storico parroco di Decimomannu, il fascino misterioso di un culto antico che ogni anno si rinnova in tre occasioni: a gennaio, maggio e settembre. Proprio oggi, il paese natìo di Greca ne ricorda il martirio, la ricorrenza più importante per i veri fedeli, perchè rappresenta il dies natalis, il giorno della morte terrena e della nascita nel regno dei cieli. Da quel 304 d.C. di anni ne sono passati 1720.

Morta per fede

Tradizione vuole che Greca sia stata martirizzata ventenne durante le persecuzioni di Diocleziano. I suoi genitori furono probabilmente oriundi della Grecia (da qui il nome) o esiliati in Sardegna perché cristiani.

Tuttavia da sempre i cagliaritani ne rivendicano la cittadinanza, tramandando che la famiglia di Greca avrebbe lasciato Sant’Avendrace per mettere al sicuro la giovane bimba dai persecutori romani. In particolare madre e figlia si sarebbero unite al piccolo gruppo di cristiane di Decimomannu, dove poi Greca sarebbe stata effettivamente uccisa. Per questo fino a qualche anno fa erano proprio i cagliaritani ad aprire la processione settembrina portando in spalla il cocchio con all’interno il simulacro vestito a festa.

Greca fu non solo fustigata con la frusta e flagellata con bastoni e verghe ma rimanendo salda nella fede gli aguzzini le infissero tre chiodi in testa in rappresentanza della Trinità e, infine, la decapitarono. Il martirio è descritto nelle quattro lunette affrescate posizionate sopra quattro peducci e situate nella cupola ottagonale del santuario.

«Sant’Arega poi’ meda»

Sono iniziati ieri sera i festeggiamenti in memoria del martirio con la recita del rosario e delle litanie: «Tra queste - ha raccontato il confratello Andrea Tidili - la più significativa è questa: In presoni maltratada, Sunfris pesantis cadenas, De tres obilus is penas, Tenis sa conca trappassada, Moris a filu de spada, De sa fidi difensora, Sias de sa devota genti, Sant’Arega intercessora ».

Oggi alle 11 con la processione per le vie del paese, la messa e la professione di fede della confraternita. In processione non verrà portata la stessa statua di settembre, custodita sopra l’altare maggiore, ma quella situata nella cappella laterale sinistra: «Una Greca dal viso delicato, la corona in testa, la palma (simbolo del martirio) in mano e un libro sotto l’altro braccio», così l’ha descritta il parroco Don Andrea Lanero. Un simulacro semplice: la santa indossa un vestito verde con motivi floreali dorati e un drappo rosso che fa da mantello, ben diverso dall’abito sfarzoso impreziosito da is prendas tipici della festa settembrina: «Questa di gennaio è la Greca dei soli decimesi - ha detto la sindaca Monica Cadeddu - che ne ricordano le gesta con un rito raccolto e intimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA