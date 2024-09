Santa Greca, la festa inizia col botto 

Santa Greca non tradisce le aspettative e fa il pieno di presenze già nei primi giorni della sagra.

La fede

La festa, giunta alla sua 459esima edizione, è iniziata venerdì sera con i riti di vestizione e intronizzazione della Santa in una chiesa gremita: «Non si vedevano così tanti fedeli dagli anni prima del Covid, sono molto grato, per me è segno di un crescente rinnovo di fede», commenta soddisfatto il parroco don Andrea Lanero. La vestizione di venerdì ha aperto le danze a un fine settimana di festa, spiritualità e condivisione: «Il miracolo più grande - prosegue Lanero - sta nel riunirsi e adorare la Santa, una martire che a distanza di secoli riesce ancora a meravigliare con i suoi prodigi». Una fede antica che ogni anno si ripete tra nuove richieste di grazia, ringraziamenti per quelle ricevute e rinnovo dei voti.

Le tappe

I festeggiamenti sono proseguiti sabato con “S’Incontru” delle reliquie con il simulacro: «È un momento molto significativo - racconta il confratello Andrea Tidili - nel quale le ossa della giovane martire, incontrandosi col simulacro ligneo, fanno rivivere la Santa e ci danno certezza che sia davvero esistita».

All’incontro serale è seguita, ieri mattina, la processione e la santa messa tenuta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. Le celebrazioni proseguiranno stamattina con la processione “lunga” del lunedì e si concluderanno domani con la separazione delle reliquie dal simulacro, la svestizione e il ritorno de “is prendas” all’interno dei loro cofanetti.

Le attrazioni

Oltre il sagrato bancarelle, locande e grandi attrazioni hanno registrato molte presenze fino a tarda sera. Quest’anno tutta l’area è stata supervisionata da un notevole dispiegamento di forze dell’ordine, addetti alla sicurezza e decine di steward dislocati attorno al palco. Il personale sanitario, presente con un punto medico avanzato, finora è intervenuto in diverse occasioni ma sempre per cure di lieve entità. «Credo che i bilanci siano da fare alla fine ma per ora siamo soddisfatti dell’affluenza - commenta la sindaca Monica Cadeddu - gli sforzi fatti stanno dando il loro frutti anche per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni disagi, soprattutto per i residenti, esistono ancora ma lavoreremo per migliorare e ridurli».

A proposito di presenze, l'afflusso maggiore è previsto questa sera per l'appuntamento conclusivo del Dcm music festival. I festeggiamenti civili, iniziati venerdì sera con lo spettacolo di Giuliano Marongiu e Benito Urgu, avranno il loro gran finale questa sera: ospite d'eccezione sarà la nota cantante Rose Villain e i tantissimi fan al suo seguito verosimilmente riempiranno l'intera piazza.

