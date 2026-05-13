Santa Greca, la festa guarda all’Unesco 

Il futuro della tradizione decimese si prepara a incrociare le prestigiose rotte internazionali dell’Unesco. Domani alle 19 il teatro comunale ospiterà la presentazione del “Comitato Santa Greca V. M. Unesco”. L’appuntamento segnerà il debutto ufficiale di un progetto collettivo volto a iscrivere la festa e il culto della Santa nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Il comitato

Costituito ufficialmente lo scorso novembre, il comitato nasce come ente no-profit con l’obiettivo di testare, verificare e migliorare i livelli di conservazione e gestione del bene e dell’ambiente circostante. Non si tratta solo di un’operazione d’immagine: come sottolineato don Andrea Lanero il percorso servirà a garantire che la protezione del culto sia adeguata contro ingerenze speculative e mistificazioni, preservando l’identità autentica della comunità: «La candidatura non è solo un traguardo formale - ha spiegato il parroco - ma uno strumento per conoscere, testare e migliorare la protezione di un bene che appartiene a tutti». Secondo il parroco, il percorso stesso di candidatura costituisce già un successo, poiché obbliga la comunità a una ricerca scientifica rigorosa sui documenti storici, dalle visite pastorali dei secoli scorsi ai reperti come la lapide funeraria e le reliquie.

Lo statuto

Durante la serata verranno illustrati i principi cardine dello statuto, che si basa sulla democraticità, la trasparenza e la prevalenza del volontariato. Il Consiglio Direttivo, organo di gestione esecutiva, presenta una struttura solida composta da 10 membri: otto di diritto - tra cui la sindaca Monica Cadeddu, il parroco e i rappresentanti delle confraternite e delle associazioni locali - e due eletti dall’assemblea in qualità di tecnici e studiosi.

I cittadini

Il programma dell’evento prevede gli interventi istituzionali del sindaco e dei soci fondatori. Tra i contributi previsti, Martino Deidda analizzerà i requisiti di unicità e partecipazione richiesti dall’Unesco, mentre Massimo Salis approfondirà il valore della memoria storica e del legame profondo tra la festa e i decimesi. Sarà l'occasione per spiegare ai cittadini come poter aderire al comitato: l’ammissione è infatti aperta a tutte le persone che ne condividano gli scopi. Oltre agli aspetti tecnici, la serata sarà un momento di condivisione arricchito dagli interventi musicali dei cori parrocchiali. Al termine della presentazione, la cittadinanza potrà confrontarsi direttamente con i promotori durante un rinfresco conviviale.L’obiettivo finale è trasformare la devozione secolare in un “valore universale eccezionale”, assicurando che questa eredità sia trasmessa intatta alle generazioni future.

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