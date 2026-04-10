Santa Greca in grande solo a settembre 

Il futuro del polo fieristico di Decimomannu ha agitato, giovedì pomeriggio, l’Aula consiliare. Al centro del dibattito il progetto “I parchi del benessere”, l’ambiziosa opera da oltre 3 milioni di euro finanziata dal Pnrr che ha già costretto la sagra di Santa Greca di maggio a un’edizione in “tono ridotto” a causa dei cantieri aperti. Se un mese fa la sindaca Monica Cadeddu parlava di «sacrifici necessari» per consegnare un’arena moderna, oggi l’opposizione alza il tiro sulla regolarità e sulle scadenze di un intervento che sta vedendo sostituite le aree verdi con 20mila metri quadrati di calcestruzzo drenante.

L’affondo

Il consigliere di minoranza Matteo Urru (gruppo Cresciamo) ha presentato un’interrogazione urgente, chiedendo certezze sulla data di fine lavori. Il timore, espresso durante l’adunanza, è che le varianti progettuali introdotte dopo l’aggiudicazione e i ritardi nell’acquisizione dei pareri possano portare alla revoca del finanziamento, con danni incalcolabili per il bilancio comunale: «Qual è la data ufficiale e certificata per il completamento?», incalza l’opposizione. «Esistono margini di proroga o rischiamo il definanziamento?». Sotto la lente anche la sicurezza: Urru chiede se le nuove pavimentazioni siano state realmente calcolate per reggere le sollecitazioni dei grandi eventi previsti.

Botta e risposta

A rispondere punto su punto è stata l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis. La difesa dell’amministrazione è netta: la rimodulazione del progetto non è stata una scelta estetica, ma un obbligo derivante da «vincoli idrogeologici oggettivi» ignorati nella fase preliminare della precedente amministrazione. «L’alternativa», ha chiarito, «non era tra il vecchio e il nuovo progetto, ma tra perdere i fondi o adattarsi ai vincoli reali». Sulla tempistica, ha fornito la data chiave: il 30 giugno 2026. È questo il termine improrogabile per l’ultimazione dei lavori, con un margine di soli 60 giorni per le finiture residuali. Salis ha poi rassicurato l’Aula: «Il cronoprogramma è coerente con la piattaforma Regis e i pareri necessari, seppur arrivati in corso d’opera per ragioni di urgenza, sono quasi tutti acquisiti. Il nulla osta del Genio civile è arrivato il 23 febbraio, seguito da quello dell’Anas il 18 marzo».Mentre il cantiere prosegue tra movimentazione terra e gettate di calcestruzzo, l’amministrazione esclude rischi di revoca delle risorse. La scommessa resta quella di terminare l’infrastruttura entro l’estate, per garantire che la grande sagra di settembre possa finalmente inaugurare la nuova arena, lasciandosi alle spalle le transenne e le polemiche.

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