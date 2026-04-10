VaiOnline
Decimomannu.
11 aprile 2026 alle 00:30

Santa Greca in grande solo a settembre 

Urru (“Cresciamo”): «Lavori in ritardo». L’assessora Salis: «Il termine a giugno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il futuro del polo fieristico di Decimomannu ha agitato, giovedì pomeriggio, l’Aula consiliare. Al centro del dibattito il progetto “I parchi del benessere”, l’ambiziosa opera da oltre 3 milioni di euro finanziata dal Pnrr che ha già costretto la sagra di Santa Greca di maggio a un’edizione in “tono ridotto” a causa dei cantieri aperti. Se un mese fa la sindaca Monica Cadeddu parlava di «sacrifici necessari» per consegnare un’arena moderna, oggi l’opposizione alza il tiro sulla regolarità e sulle scadenze di un intervento che sta vedendo sostituite le aree verdi con 20mila metri quadrati di calcestruzzo drenante.

L’affondo

Il consigliere di minoranza Matteo Urru (gruppo Cresciamo) ha presentato un’interrogazione urgente, chiedendo certezze sulla data di fine lavori. Il timore, espresso durante l’adunanza, è che le varianti progettuali introdotte dopo l’aggiudicazione e i ritardi nell’acquisizione dei pareri possano portare alla revoca del finanziamento, con danni incalcolabili per il bilancio comunale: «Qual è la data ufficiale e certificata per il completamento?», incalza l’opposizione. «Esistono margini di proroga o rischiamo il definanziamento?». Sotto la lente anche la sicurezza: Urru chiede se le nuove pavimentazioni siano state realmente calcolate per reggere le sollecitazioni dei grandi eventi previsti.

Botta e risposta

A rispondere punto su punto è stata l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis. La difesa dell’amministrazione è netta: la rimodulazione del progetto non è stata una scelta estetica, ma un obbligo derivante da «vincoli idrogeologici oggettivi» ignorati nella fase preliminare della precedente amministrazione. «L’alternativa», ha chiarito, «non era tra il vecchio e il nuovo progetto, ma tra perdere i fondi o adattarsi ai vincoli reali». Sulla tempistica, ha fornito la data chiave: il 30 giugno 2026. È questo il termine improrogabile per l’ultimazione dei lavori, con un margine di soli 60 giorni per le finiture residuali. Salis ha poi rassicurato l’Aula: «Il cronoprogramma è coerente con la piattaforma Regis e i pareri necessari, seppur arrivati in corso d’opera per ragioni di urgenza, sono quasi tutti acquisiti. Il nulla osta del Genio civile è arrivato il 23 febbraio, seguito da quello dell’Anas il 18 marzo».Mentre il cantiere prosegue tra movimentazione terra e gettate di calcestruzzo, l’amministrazione esclude rischi di revoca delle risorse. La scommessa resta quella di terminare l’infrastruttura entro l’estate, per garantire che la grande sagra di settembre possa finalmente inaugurare la nuova arena, lasciandosi alle spalle le transenne e le polemiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Carburanti, incubo rincari Diesel sopra i 2,40 euro

Prezzi alle stelle, soltanto nel 2022 erano stati così alti Consumi in calo nell’Isola: «Meno 10% dall’avvio della guerra» 
Riccardo Spignesi
il conflitto

L’ira di Trump: «Accordo non rispettato»

Lo Stretto resta chiuso, Vance avverte l’Iran: «Non prendeteci in giro» 
Cronaca

Il delitto di Bosa: «Ci sono due vittime in questa tragedia»

Il dolore immenso di Carlo Pinna:  il padre Giuseppe ucciso dal fratello 
Valeria Pinna
A

«L’assessore alla Sanità? Scegliete un sardo»

Il suggerimento di Schillaci. E Todde ammette: «Affidarsi a un tecnico è stato un errore» 
Roberto Murgia