Santa Greca, il miracolo di maggio 

Hanno preso il via ieri a Decimomannu i festeggiamenti in onore di Sant’Arega pittichedda . Tradizione e innovazione sono le parole d’ordine per un appuntamento, quello di maggio, che via via sta diventando sempre più partecipato: «Il nostro programma civile – ha commentato la sindaca Monica Cadeddu – è pensato per offrire intrattenimento, musica e cultura valorizzando al tempo stesso le realtà locali e l’anima più autentica del nostro territorio».

Il logo “Vivi Decimo” è apparso per la prima volta nelle locandine che hanno fatto il giro di social, televisioni e vetrine: «Stiamo puntando sempre più sulla promozione e, per farlo, usufruiamo di tutti i canali a nostra disposizione».

La tradizione

I dettagli agricoli tipici delle feste primaverili riaffiorano nei carri ( traccas ) trainati dai buoi addobbati con fiori, frutti e aromi. Si pensi a quelli che sfilano durante la processione di Sant’Efisio. Tra Greca ed Efisio è come se ci fosse un profondo legame e leggenda vuole che le loro famiglie fossero stanziali a Cagliari. Per questo motivo Greca è venerata anche in alcuni quartieri storici come quello di Sant’Avendrace.

Il simulacro della Santa, fino a qualche anno fa portato a spalla in processione proprio dai cagliaritani, è vestito a festa come per la sagra settembrina. Al suo rientro in chiesa viene posizionato nella cappella laterale sinistra speculare a quella dedicata proprio a Sant’Efisio.

In passato i pellegrini che facevano rientro dalla processione cagliaritana si fermavano a Decimo per rifocillarsi nelle locande, per poi riprendere il cammino verso le proprie destinazioni.

L’innovazione

Proprio le locande, ancora oggi, mantengono intatta la loro importanza. I due mondi, civile e religioso, si intersecano e si danno manforte l’uno con l’altro. Per questo anche i locandieri stanno scommettendo, come in passato, su maggio: «Se non amassimo la nostra festa – ha commentato Alessio Loi – non investiremmo un’intera settimana lavorativa per allestire prima e smantellare poi tutta l’attrezzatura che trasportiamo. Lo facciamo certamente per guadagnare, ma anche perché sentiamo un forte legame con le nostre tradizioni».

Sulla stessa lunghezza d’onda Sandro Locci: «Vivere la festa ripaga di tutte le fatiche. Siamo fortunati ad avere una tradizione di questo calibro ed è nostro dovere tutelarla e preservarla».

Cinema

L’amministrazione comunale, consapevole di questa “fortuna”, per l’occasione ha patrocinato anche un laboratorio cinematografico con a tema Santa Greca: «Scrivendo la storia – racconta lo sceneggiatore e regista Daniele Arca – mi si è aperto un mondo. Santa Greca è permeata di riti ancestrali, tanto complessi quanto affascinanti. Speriamo di render loro giustizia con un prodotto cinematografico accattivante sì ma senza rinunciare all’aspetto documentaristico».

RIPRODUZIONE RISERVATA