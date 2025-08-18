Santa Greca, il Comune cerca sponsor 

«Vogliamo che la sagra di Santa Greca sia un’esperienza indimenticabile e un’occasione di crescita per tutto il paese». A dichiararlo è stata la sindaca Monica Cadeddu a qualche giorno dalla delibera di Giunta con la quale il Comune di Decimomannu ha attivato una ricerca di sponsor volta a favorire il sostegno per la realizzazione delle iniziative in programma durante la sagra settembrina.

I cinque giorni di festa, da venerdì 26 a martedì 30 settembre, verranno infatti finanziati con fondi comunali e regionali ma anche con il contributo di attività produttive e associazioni locali.

Il regolamento

Da qualche settimana è stato approvato un nuovo regolamento che disciplina vincoli, contenuti e utilizzi degli sponsor che vorranno sostenere i programmi della sagra, ma non solo: «Il regolamento per le sponsorizzazioni - ha precisato la sindaca Monica Cadeddu - non è stato ideato esclusivamente per finanziare le manifestazioni. Lo strumento della sponsorizzazione consente alle pubbliche amministrazioni di ottenere risorse aggiuntive per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o iniziative di interesse collettivo, beneficiando non solo di un supporto economico ma anche della competenza e dell’esperienza di chi decide di affiancare l’Ente».

I costi

La sagra di Santa Greca a Decimomannu è uno degli eventi più significativi in Sardegna per il suo forte legame tra fede, tradizione e folklore. Per questo richiede un dispendio elevato di risorse economiche.

Nel 2024, ad esempio, il Comune ha stanziato 215 mila euro (30mila in più rispetto all’anno precedente). Per il 2025 la quantificazione definitiva è ancora in corso: «È prevedibile un incremento - ha dichiarato Cadeddu - legato all’introduzione di misure di sicurezza più accurate e al potenziamento del programma degli spettacoli». L’obiettivo del Comune è duplice: «Garantire un’organizzazione sempre più attenta e sicura e, allo stesso tempo, potenziare il programma degli spettacoli garantendo una maggiore attrattività e un impatto economico più significativo anche nelle giornate tradizionalmente caratterizzate da una minore affluenza».

Gli accordi

il Comune di Decimomannu vuole verificare l’esistenza di un interesse, da parte di soggetti esterni, ad attivare forme di sponsorizzazione anche in occasione della sagra. In particolare le sponsorizzazioni potranno essere di natura finanziaria (corresponsione di denaro), lavorativa (esecuzione di lavori o prestazione di servizi) o tecnica (fornitura di beni).

