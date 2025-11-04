Santa Greca, il canneto invade la carreggiata 

Tira aria d’esasperazione tra via More Corraxi e via del Canale di Santa Greca a Sestu, a causa di vari problemi: per primo il canneto, che in via del Canale di Santa Greca è diventato così alto e fitto da occupare completamente il marciapiede ed invadere la strada. Mentre in via More Corraxi sono numerose le buche stradali e quando piove molto i detriti vengono trascinati a valle. Se poi si aggiunge che in queste settimane il traffico è anche aumentato perché molte persone passano di qua a causa dei lavori in via Giulio Cesare, la situazione diventa la tempesta perfetta. «All’incrocio a causa delle canne la visibilità è ridotta, e si sfiora continuamente l’incidente», fa notare Luigi Lai, che ha un’attività di rivendita pneumatici. Mentre Mauro Mura da un negozio di veneziane continua: «Bisognerebbe fare qualcosa contro i detriti e per pulire i lati della strada». Il Comune potrebbe prevedere un intervento a breve.

