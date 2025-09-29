Santa Greca, grande musica per la sagra 

Termineranno oggi a Decimomannu gli appuntamenti civili in onore di Santa Greca. La cinque giorni della sagra più attesa dell’anno ha registrato un tutto esaurito, aiutata anche da un tempo clemente. Ieri mattina grande partecipazione di fedeli alla processione solenne per le vie del paese. Di sera, invece, la voce di Clara ha deliziato il pubblico accalcato ai piedi del palcoscenico, a cui hanno fatto seguito Rossella Duville e Simon Dj alla consolle.

Oggi grande chiusura con il rito che suggella la chiusura della festa: la separazione delle reliquie dal simulacro della Santa. A seguire l’atteso concerto del famoso rapper Mondo Marcio affiancato dall’artista sassarese Low Red. Con la loro musica il martedì, la cosiddetta giornata di festa “dei decimesi”, tramonterà insieme a riti, colori e suoni che ogni anno richiamano centinaia di visitatori. Infine, domenica, “su roseri” di Santa Greca chiuderà i festeggiamenti religiosi. (sa. sa.)

