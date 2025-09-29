VaiOnline
Decimomannu
30 settembre 2025 alle 00:40

Santa Greca, grande musica per la sagra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Termineranno oggi a Decimomannu gli appuntamenti civili in onore di Santa Greca. La cinque giorni della sagra più attesa dell’anno ha registrato un tutto esaurito, aiutata anche da un tempo clemente. Ieri mattina grande partecipazione di fedeli alla processione solenne per le vie del paese. Di sera, invece, la voce di Clara ha deliziato il pubblico accalcato ai piedi del palcoscenico, a cui hanno fatto seguito Rossella Duville e Simon Dj alla consolle.

Oggi grande chiusura con il rito che suggella la chiusura della festa: la separazione delle reliquie dal simulacro della Santa. A seguire l’atteso concerto del famoso rapper Mondo Marcio affiancato dall’artista sassarese Low Red. Con la loro musica il martedì, la cosiddetta giornata di festa “dei decimesi”, tramonterà insieme a riti, colori e suoni che ogni anno richiamano centinaia di visitatori. Infine, domenica, “su roseri” di Santa Greca chiuderà i festeggiamenti religiosi. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia