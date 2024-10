Santa Greca, grande arena e polemiche 

A una settimana dalla chiusura della festa di Santa Greca, ruspe in azione nei terreni dove sorgerà l’arena grandi eventi di Decimomannu. Il cantiere da 3,2 milioni (fondi Ppnr) è stato delimitato dai nastri arancioni dei “lavori in corso” che potrebbero rappresentare, per le realtà locali, un importante trampolino di lancio: «Verrà valorizzato uno grande spazio ampio circa dieci ettari - commenta la sindaca Monica Cadeddu - che vorremmo diventasse un polo attrattivo per l’intera regione ospitando grandi manifestazioni durante tutto l’anno. Ne gioverebbero sia la popolazione sia le attività commerciali». Data prevista per la fine dei lavori: anno 2026.

Il “benessere”

La realizzazione del progetto denominato “I parchi del benessere” cambierà profondamente l’area che accoglie ogni anno i festeggiamenti della festa di Santa Greca, allargando le possibilità di utilizzo anche in periodi lontani dalla tradizionale sagra settembrina.

Un intervento inserito nel più ampio progetto del “Piano urbano integrato” della Città metropolitana di Cagliari che prevede una pianificazione urbanistica partecipata e vari obiettivi: trasformare territori vulnerabili in zone accessibili e sostenibili, limitare il consumo di suolo edificabile, ricucire i tessuti urbano ed extraurbano e colmare deficit infrastrutturali e di mobilità. Inoltre si punta a restituire alla comunità un’identità attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed economiche senza tralasciare gli aspetti ambientali.

Musica e non solo

Qualche mese fa sono stati acquistati dall’Ente vari lotti di terreno in località “S’Olivariu”: un totale di 3,7 ettari che costeggiano il parco comunale e il polo fieristico, spazi anch’essi destinati agli interventi di riqualificazione: «È una vasta area - spiega Cadeddu - estesa tra via Nazionale e la Statale 130. Sono partiti i lavori di pulizia, estirpazione di canne e sterpaglie e livellamento del terreno».

Tanti i futuri punti in programma per creare l’area polivalente: la creazione di un anfiteatro, il potenziamento del punto ristoro, la realizzazione di un parco avventura nell’area attrezzata giochi, la sistemazione di uno spazio già esistente da destinare ai laboratori didattici. E ancora: parco alberato, aree sportive, parcheggi e area sosta camper.

La minoranza

Soddisfatta anche l’ex sindaca Anna Paola Marongiu, oggi all’opposizione: «Mi auguro che la nuova amministrazione operi in continuità secondo il progetto a suo tempo presentato dalla mia giunta, che prevedeva sì l'arena grandi eventi, ma anche la valorizzazione e conservazione delle aree verdi esistenti come l'olivetto e il parco comunale dando prevalenza alla conservazione dell'ambiente. Un appello dunque alla nuova amministrazione a non lasciarsi prendere dalla frenesia del cambiamento e andare a modificare progetti gia approvati, cosa che mi pare stia già accadendo. Mi risulta ad esempio che dal progetto originario sia stato già cancellato "il farfallaio”, un laboratorio naturalistico sperimentale previsto nei pressi dell' oliveto».

RIPRODUZIONE RISERVATA