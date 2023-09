Santa Greca, festa di popolo e di fede 

La Sardegna ama Santa Greca e ieri mattina lo ha dimostrato. Una lunghissima processione di decimesi ma anche di tanti fedeli da tutta l'Isola ha accompagnato il simulacro di Sant'Arega (così si chiama in sardo, come in sardo sono state recitate le preghiere durante il percorso). Launeddas e gruppi folk, sindaci dei Comuni della zona e scout sono passati lungo le strade decorate; negozi, finestre e ingressi addobbati. Come quello di Rita Addaris. uno dei più curati in corso Umberto, per una promessa fatta alla Santa che le ha guarito una persona cara. O le composizioni di gerbere in via Regina Elena, che Rita Melis, Gianni Podda e Marco Poddighe realizzano ogni anno per dimostrare la loro devozione. C'è Suor Lia che viene dall'India per la prima volta, emozionata da tanta fede. Due amiche, Rosanna da Teulada e Anna da Villaperuccio (che torna dopo 28 anni da Treviso), raccolgono le gerbere dal sagrato, sono benedette. Ci sono devoti da record come Chiara Mocci, che da 55 anni non è mai mancata con suo marito Eugenio Pili: una volta si è fatta addirittura dare un permesso per uscire dall'ospedale. E ci sono i fedeli del futuro come la piccola Eva Murgia, un mese, che viene da Genova con suo padre Alberto, decimese e sua mamma Giulia.

Origini antichissime

A testimoniare la capacità della Santa di ascoltare le preghiere un'incredibile quantità di ex voto, ed è così antico, questo culto, che nemmeno don Andrea Lanero, parroco di Decimo, sa esattamente da quale anno si celebra la Festa: «Ci sono attestazioni – spiega il sacerdote – già dal 1300. La martire decimese fu sepolta vicino a quella che oggi è la cripta. Il mio predecessore mi raccontò che nei primi anni Duemila un ragazzo ateo in coma, con poche speranze, si risvegliò raccontando la visione di una ragazza vestita di rosso: gli mostrarono un'immagine della Santa e lui la riconobbe. Durante le indagini per la beatificazione di Sant'Ignazio venne trovata la testimonianza di una donna, guarita da un grave tumore alla mandibola, che aveva chiesto la guarigione al Santo, ma a lei era apparsa Santa Greca che la guarì in cambio di una messa a Decimo».

Griglie fumanti

Anche il risvolto civile e commerciale della sagra ha origini antiche. Si dice che già i benedettini raccogliessero le offerte in una sorta di attività produttiva. E la tradizione prosegue: fin dalla mattina il Polo fieristico è affollato, difficile resistere al selfie con lo sfondo di interminabili grigliate di maialetti o anguille. I commercianti sembrano contenti: la crisi non ha fermato gli affezionati della sagra. «Sono davvero soddisfatto», dice Claudio Usai, al comando di un enorme barbecue di pesce. «Stiamo lavorando bene. Sono 31 anni che vengo qui – ggiunge Angelo Mancosu allevatore, coi suoi maialetti negli spiedi – non ci possiamo lamentare ma per dire com'è andata aspettiamo martedì». E mentre a mezzogiorno già si riempiono le tavolate come quella del signor Vidili da Paulilatino, Luisella Loi, decimese, ricorda la sua prima volta alla sagra, quando 48 anni fa, quattordicenne, con s'arrostirori ricavato da uno scaldabagno arrostiva 150 chili di salsicce da sola.

Un po' meno soddisfatti i giostrai, nonostante Santa Greca sia l'unica festa oltre San Simplicio di Olbia a far aprire le giostre anche di mattina, un calo delle presenze lo hanno registrato.

I ringraziamenti

La sindaca Monica Cadeddu ringrazia i dipendenti comunali, i suoi vigili per il grande lavoro che stanno svolgendo in questi giorni, l’associazione Santa Greca e tutte le associazioni che contribuiscono a far ripetere la tradizione: «Siamo entrati nel vivo della festa – afferma – l'aria gioiosa e la partecipazione che si respira ripagano di tutti gli sforzi e l'impegno profuso questi mesi».

