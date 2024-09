«Santa Greca? È in buone mani» 

Tradizioni, riti e segreti che aleggiano intorno alla festa di Santa Greca sono in una botte di ferro. È tutto merito della nuova generazione de “sa cunfrarìa” e, in particolar modo, del giovane Andrea Tidili, classe 1993. Custode delle eredità orali e delle consuetudini andate perse, coi suoi racconti svela i misteri del santuario della giovane martire dando una ventata di freschezza a una generazione perlopiù adulta di fedeli, appassionati e studiosi della santa.

Tidili, decimese doc, fin da bambino ha sentito un forte legame con la compatrona di Decimomannu: «Ho vissuto qualche anno fuori Sardegna e mi rattristavo perché avevo nostalgia di Santa Greca. Davanti a lei trascorrono gli anni, eppure ogni volta mi sento quel bambino che la guardava incantato da lontano con gli occhi lucidi».

Lo studio

Ultimamente si è reso conto che gli usi e i costumi appresi nei libri e raccontati dagli anziani scemano di anno in anno, rischiano di andare perduti. Così si è rimboccato le maniche e ha raccolto un grosso fascicolo pieno di documenti, foto e ricordi: «Negli ultimi decenni alcune tradizioni sono state soppiantate per volontà di alcuni sacerdoti. Melodie dimenticate, regolamenti modificati e riti stravolti rischiano di morire insieme agli ultimi decimesi che ne conservano il ricordo».

Tradizione orale

I libri, infatti, non sono sufficienti a salvaguardare i saperi tramandati solo oralmente: «La memoria storica è in forte pericolo. Alcuni anziani, non so per quale motivo, non voglio parlare “de is cosas beccias de scaresci”. Un vero peccato per le future generazioni che non sanno nemmeno chi sia la Santa». Ma non è solo un problema legato ai giovani: «Anche gli adulti hanno molte lacune. Un esempio? Chiamano la “dispirìa” (o “desperìa”) del martedì con il termine “sa separazioni”, traslando un vocabolo italiano in sardo senza conoscere quello spagnolo originale».

Nonostante la giovane età non gli manca il lato polemico: «Mi è capitato di stuzzicare volontariamente alcune persone più grandi di me ponendo loro delle domande “scomode, “perché vieni alla festa di Santa Greca? ”. Talvolta non ho ricevuto la risposta che avrei sperato».

Tidili fa parte della confraternita dal 2015 ed è al servizio della parrocchia da 23 anni. Per conto del parroco don Andrea Lanero svolge molte funzioni legate alla preparazione, alla cura e allo svolgimento della festa: «Mi sento fortunato. L’unica cosa che vorrei è una maggiore collaborazione nel seguire i preparativi in vista delle giornate settembrine. Inoltre auspico che in futuro Decimo riacquisti maggior orgoglio per una ricorrenza così importante per tutta la Sardegna».

Ma non è l’unico a mantenere vive le tradizioni. Quest’anno, tra i cinque obrieri scelti per accompagnare la Santa nei giorni festivi ce ne sono due giovanissimi: Alessandro Paludo, 21 anni, e Andrea Giua, 29 anni.

