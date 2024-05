«Santa Greca di maggio? Un flop» 

Decimomannu punta su Santa Greca di maggio ma la sagra al polo fieristico non decolla. Festeggiata quest'anno dal 30 aprile al 4 maggio si è svolta regolarmente e senza intoppi ma non ha registrato i risultati sperati. Poca gente tra le bancarelle, un flop.

Durante l’anno sono tre le date in cui si onora la compatrona decimese: il 12 gennaio in occasione della ricorrenza della morte di Santa Greca; il primo maggio da quando papa Pio VI, alla fine del Settecento, diede alla chiesetta il potere di concedere l’indulgenza plenaria e l’ultima domenica di settembre per la festa principale. In questa occasione i festeggiamenti iniziano il venerdì per concludersi il martedì successivo e in varie edizioni si sono superate le 300mila presenze.

I numeri

Una commistione tra riti sacri e tradizioni profane che, dato il consueto afflusso, normalmente necessita di un massiccio impegno di forze. In questa occasione però la partecipazione non è stata quella sperata, forse per i troppi giorni infrasettimanali consecutivi. La festa è durata cinque giorni ed erano presenti trentadue tra grandi, medie e piccole attrazioni di spettacolo viaggiante, sette rivendite agroalimentari, dieci strutture per panini e bibite, tre “locande” e quattro autobar, sei venditori di carne e pesce arrosto, tre polizie locali (Decimomannu, Elmas e Assemini), tre protezioni civili e squadre del 118.

Mentre in generale tutti gli operatori si sono dichiarati soddisfatti per la sicurezza e l’organizzazione, alcuni hanno incassato poco e hanno deciso di mettere una croce sopra la ricorrenza di maggio: «La festa è stata troppo lunga - dichiara Luca Virdis, 41 anni - e non ci sono stati minimamente i numeri di settembre. Io con quest’anno chiudo la mia esperienza di maggio». Più ottimista Efisia Ena, 42 anni: «Siamo contenti per come è andata e auspichiamo per le prossime di maggio un afflusso maggiore di visitatori. Chi si impegna a lavorare ha bisogno di essere incoraggiato a fare meglio e a farlo con rinnovato entusiasmo».

La scommessa

La volontà dell’amministrazione è quella di rendere i festeggiamenti di maggio all’altezza di quelli di settembre. La sindaca Monica Cadeddu ci ha creduto e non demorde nonostante i numeri sotto le aspettative: «La festa di Santa Greca - spiega - è una delle più rilevanti sagre della Sardegna, sia per l’aspetto religioso sia per quello folkloristico ma finora è stata onorata degnamente solo a settembre. In passato però anche l’appuntamento di maggio, tradizionalmente abbinato a Sant’Efisio, aveva una grossa rilevanza perché accoglieva e offriva ristoro a tutti i fedeli di ritorno da Cagliari che non accompagnavano il santo fino a Pula. Per le prossime edizioni aggiorneremo la proposta tenendo conto di questa esperienza ma sono sicura che nel giro di pochi anni ci sarà la risposta che aspettiamo. Credo che i maggiori responsabili della poca presenza siano stati il freddo, la pioggia e il vento».

RIPRODUZIONE RISERVATA