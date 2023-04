Santa Greca di maggio, l’incognita delle erbacce: è polemica 

Santa Greca di maggio era una festa “solo” religiosa, dei decimesi, che non attirava certo ta n ti visitatori e fedeli come la ben più nota Santa Rega di settembre. Nel 2022 però l'ex vice sindaca e assessora alle Attività produttive Monica Cadeddu, oggi candidata sindaca, ebbe l'idea dopo il fermo per il Covid di aggiungere all'aspetto religioso quello civile e commerciale e farla durare, anziché due, quattro giorni, per aiutare le attività produttive. Fu un successo, e quest'anno l'attuale Giunta fa il bis.

La stessa Cadeddu, però, giovedì ha postato su Facebook le foto del polo fieristico: i lavori di sistemazione, a suo dire, sono in ritardo. «Sapevo che pubblicandole si sarebbe mosso qualcosa», dice: «Infatti, magicamente, sono iniziati i lavori. Ma è tardi: gli espositori devono avere il tempo di sistemare gli stand. Si doveva partire almeno 10 giorni fa. E poi perché la parte civile della festa, il 2 maggio, non prevede eventi? Si riducono le chance per le attività produttive».

L'altro candidato alle Comunali Leopoldo Trudu, consigliere di maggioranza, non vede ritardi: «La festa quest'anno inizierà il 29 col rito della vestizione, che di solito è il 30, per approfittare del sabato. Il calendario civile deve seguire quello religioso e non viceversa. I tempi sono quelli di sempre: gli uffici erano stati avvisati e infatti ieri abbiamo cominciato. I chioschi verranno montati da mercoledì».

Smentisce i ritardi anche l'attuale assessora alle Attività produttive Silvia Galimberti: «Se i lavori si fanno con troppo anticipo poi lo spazio si sporca di nuovo e l'erba ricresce. Lo dovrebbe sapere l'ex vicesindaca. Almeno in questi giorni di devozione dovremmo mettere da parte i veleni della campagna elettorale».