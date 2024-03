Santa Greca di maggio, il paese si prepara per la festa 

L'amministrazione comunale di Decimomannu continua a investire sui festeggiamenti in onore di Santa Greca di maggio, momento in cui i fedeli possono richiedere l’indulgenza plenaria. Quello del primo maggio è uno dei tre momenti fondamentali legati alla santa: segue i riti in ricordo del martirio del 12 gennaio e precede la grande festa per la nascita celebrata a fine settembre.

Anno dopo anno la festa di maggio sta tornando ai fasti di un tempo e anche il programma civile è sempre più ricco. I festeggiamenti dureranno dal 30 aprile al 4 maggio e, oltre alle tradizionali bancarelle, locande e giostre, in questi giorni l'amministrazione sta predisponendo la lista degli spettacoli serali.

Al momento non sono ancora noti i nomi degli artisti ma è probabile che verranno organizzate serate diverse dedicate alle varie fasce di pubblico, come ad esempio dj set per i più giovani o la sempre apprezzatissima commedia in sardo.

Per gli esercenti le attività di commercio e somministrazione di alimenti sarà possibile richiedere la concessione di aree pubbliche fino al 26 marzo.«Continuiamo a lavorare per far crescere la festa di maggio - commenta la sindaca Monica Cadeddu - così che possa consolidarsi e dare ossigeno all’economia cittadina. Stiamo lavorando su un tabellone di attività che inizieranno con la festa di maggio e ci accompagneranno fino a settembre».

