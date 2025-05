Santa Greca di maggio, festa promossa dai visitatori 

Bilancio positivo per la festa decimese di Sant’Areghixedda. L’edizione 2025, prevista quest’anno dal 30 aprile al 3 maggio, ha visto una buona partecipazione soprattutto a cavallo del ponte del primo maggio e nella serata conclusiva di sabato sera.

Complici le belle giornate primaverili, in tanti hanno scelto di fare una passeggiata al santuario e mangiare un panino nelle locande: «Siamo soddisfatti - commenta Daniela Garau, presidente dell’associazione Santa Greca - gli spettacoli sono andati bene e i piccoli accorgimenti adottati rispetto allo scorso anno, come ad esempio il palco rivolto verso le locande, ci hanno premiato. Un rammarico? C’erano più persone di fuori che decimesi».

Annuisce il 26enne locandiere Nicola Murenu: «Abbiamo lavorato bene la sera e spesso anche a pranzo, non ci possiamo lamentare. La chiesa durante le funzioni era piena e grazie anche alla buona programmazione degli spettacoli, in tanti hanno scelto di rimanere a mangiare. Per gli anni prossimi mi piacerebbe che venisse dato più spazio alle band della zona».

Anche la sindaca Monica Cadeddu non risparmia qualche critica: «La festa è andata bene, su questo non c’è dubbio, ma alcune cose non mi sono piaciute. Mi riferisco in particolare a locandieri e chioschi, in tanti continuano a non rispettare le norme sui rifiuti e costringere l’amministrazione a spese extra. Differenziare si può e si deve, questo atteggiamento deve finire». (c. m.)

