Santa Greca: concerti gratis e postazioni riservate ai disabili 

Iniziano stasera, a Decimomannu, i festeggiamenti della sagra dedicata a Santa Greca, che quest’anno proporrà al suo interno anche un festival musicale gratuito, pensato per i più giovani, il Dcm Music festival. Tra gli ospiti che si esibiranno da domani ci sono Rose Villain (sul palco per il gran finale, lunedì 30), Antani Project, i dj set di Rossella Duville e Simon, il rapper Grizy e le selezioni della Zona. Non mancheranno i consueti ristoranti tenda, chioschi e food truck.

Quest’anno l’amministrazione è stata particolarmente attenta a curare l’aspetto della fruizione degli spazi dedicati alla festa anche anche alle persone disabili: «Accessibilità e inclusione – dichiara la sindaca Monica Cadeddu – sono aspetti importantissimi per un vero arricchimento culturale».Oltre a confermare i posti auto previsti negli anni scorsi, il Comune ha predisposto nuove postazioni riservate alle persone con disabilità: «Abbiamo da sempre riservato i parcheggi a ridosso della chiesa ai fedeli con disabilità. Quest’anno abbiamo tenuto riservata la piazzetta di fianco alla chiesa, al termine di via Dritta. Un piano rialzato permetterà alle persone diversamente abili di partecipare e godersi il concerto serenamente, senza stare in mezzo alla calca».

Dalle 17 di oggi all’una di martedì, nelle vie interessate dalla sagra sono vietati transito e sosta a ogni tipo di veicolo, tranne quelli autorizzati e quelli di soccorso pubblico, protezione civile e polizia stradale.

