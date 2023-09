Santa Greca, c’è il gran finale  

Si concludono oggi i festeggiamenti religiosi e civili per Santa Greca, una delle feste più partecipate dell'Isola. Oltre alle due messe della mattina alle 8 e alle 11, alle 17 ci sarà il rito della separazione e della svestizione. La Santa e la sua reliquia verranno separate: la reliquia, l'abito sontuoso e is prendas, tutti i gioielli con cui è arricchito il simulacro nei giorni di festa, torneranno nella casa parrocchiale dove verranno custoditi dal parroco don Andrea Lanero, fino alla primavera, quando si celebrerà Santa Greca di maggio.

Il simulacro invece resterà nella chiesa di Santa Greca. Proseguirà per tutta la giornata anche la parte civile della festa, nel Polo fieristico, con le giostre e gli arrosti profumati delle locande, e le bancarelle lungo le vie del paese. Alle 21 verrà messo in scena lo spettacolo in sardo campidanese “Sa Bingia de Sidoru“, della compagnia Sacro Cuore di Quartu. (c. m.)

