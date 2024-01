Santa Greca, bando per la gestione 

Novità in vista, a Decimomannu, per il parco comunale “Santa Greca”. Il bando per l’affidamento del servizio, comprendente sia il punto di ristoro che lo spazio verde circostante, è stato pubblicato nel sito del Comune.Confermate le cifre discusse durante l'ultimo Consiglio comunale: la base d’asta per il canone concessorio sarà di 9.600 euro più Iva. Il contratto avrà durata biennale, eventualmente estendibile di un anno.

Chi prenderà in gestione il parco dovrà garantire pulizia e manutenzioni ordinarie dei locali, custodia giornaliera, apertura e chiusura tutti i giorni dell’anno nonché la gestione dei bagni esterni. La manutenzione straordinaria, l'impianto di illuminazione, l'eventuale installazione di videosorveglianza, la manutenzione dei giochi e la cura del verde saranno invece a carico dell’amministrazione comunale.L’affidamento avverrà a ridosso della primavera: fino ad allora sarà garantita l’apertura senza punto ristoro tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Il nuovo gestore dovrà anche promuovere attività culturali e sociali capaci di coinvolgere giovani e meno giovani verso comportamenti di rispetto dell'ambiente e di cittadinanza attiva. «Si punta a una gestione competente e professionale – commenta la sindaca Monica Cadeddu – che offra un servizio per tutte le categorie e diventi un punto di riferimento e di svago per la socialità e il relax».

RIPRODUZIONE RISERVATA