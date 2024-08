Santa Greca, arriva Rose Villain 

Sarà Rose Villain l’ospite d’eccezione di Decimomannu. L’amministrazione comunale ha finalmente svelato il nome della cantante che accompagnerà la serata in musica del 30 settembre in occasione dei festeggiamenti di Santa Greca 2024. Il tour estivo dell’album Radio Sakura, interpretato dalla giovane rapper italiana, è iniziato dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Click boom!, hit del momento.

Il cospicuo investimento di denaro che il Comune affronta servirà a far crescere la reputazione concertistica locale: «Vogliamo organizzare eventi importanti - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - con artisti di grande caratura in vista della realizzazione dell’arena grandi eventi. Per essere appetibili alle case discografiche abbiamo necessità di investire su ospiti di maggiore fama e successo. Diversamente non potremo ambire a concerti di un certo calibro».

Ancora non si sa se oltre alla Villain ci saranno altri ospiti rinomati. (sa. sa.)

