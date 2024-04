Santa Greca, a maggio festa in grande stile 

L'amministrazione comunale di Decimomannu continua a investire sulle tradizioni e anche quest’anno ha confermato un ricco programma di festeggiamenti in on di Santa Greca di maggio.

Il primo giorno del mese dei fiori è una data importante perché è quella in cui, grazie a una concessione di papa Pio VI, i devoti possono lucrare l’indulgenza plenaria. Questo giorno è anche uno dei tre momenti fondamentali legati alla santa: segue i riti in ricordo del martirio del 12 gennaio e precede la grande festa per la nascita celebrata a fine settembre.

Il programma

Anno dopo anno, a Decimomannu, la festa di maggio sta tornando ai fasti di un tempo e anche il programma civile è sempre più ricco. Per questa occasione i festeggiamenti dureranno cinque giorni, dal 30 aprile al 4 maggio. Si partirà martedì 30 con Marco Pinna e Dj Sandro Azzena, seguiti il giorno dopo, primo maggio, dallo spettacolo pirotecnico e dal concerto degli Skaoss; il 2 maggio sarà la volta di Dj Simon e concluderanno la festa La Bertè tribute venerdì 3 e Zona Trap sabato 4.

L’amministrazione ha pubblicato anche la lista degli intrattenimenti per bambini: tra le tante attrazioni oltre agli immancabili autoscontri, trampolini e labirinti ci sarà anche la giostra cavalletta, una delle novità di questa edizione.

Rapporto privilegiato

L'aspetto religioso non sarà da meno: «La festa di maggio – commenta Luigina Schirru, presidente dell'associazione Santa Greca – è sempre stata più intima per i fedeli ma non per questo è meno importante. Rispetto a settembre c’è un afflusso minore e per i devoti è un'ottima occasione per raccogliersi in silenzio e preghiera, godendosi così un rapporto privilegiato con la Santa in uno dei suoi giorni più importanti. A settembre fare lo stesso è quasi impossibile».

Per quanto riguarda il programma delle cerimonie si inizierà martedì 30 alle 18 con la vestizione del simulacro, seguito dall'incontro con la reliquia e dalla messa solenne. Mercoledì 1 messe al mattino e processione breve alle 18, seguita dalla messa solenne. Il 2 maggio alle 11 ci sarà la messa in onore di Sant’Efisio, seguita alle 18 da separazione e svestizione.Venerdì 3 e sabato 4 dalle 16 adorazione, rosario e messa; domenica 5 alle 17,50 incontro Santa Greca e Madonna del Rosario, seguita da processione e messa solenne.

Ricadute economiche

«Continuiamo a lavorare per far crescere e valorizzare anche la festa di maggio – commenta la sindaca Monica Cadeddu – così che possa consolidarsi e dare ossigeno all’economia cittadina. La devozione per Santa Greca è un qualcosa che sentiamo e di cui andiamo orgogliosi: faremo del nostro meglio per renderle onore come merita. Abbiamo in mente un vero e proprio tabellone di attività che inizieranno con la festa di maggio e ci accompagneranno fino a settembre», conclude.

