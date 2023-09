Santa Giusta da applausi 

Santa Giusta 3

Fonni 0

Santa Giusta (4-2-3-1) : Parisi, Fernandez (40’ st Pani), Scanu, Cirlini (44’ st Sardu), Pavcic, Corona, Laconi (11’ st Miscali), Caballero, Piras (31’ st Camedda), Iesu, Cau (34’ st Catzeddu). In panchina Urrai, Tuveri, Meli, Pibiri. Allenatore Lampis.

Fonni (4-3-3) : Meloni, Murrocu, Risoleo, Patteri, Poddie, Lai (16’ st M. Nonne), Elias (16’ st G. Nonne), Cardia, Mele, Cocco, Jatta. In panchina Catta, Sorighe, Mocci, Malgari. Allenatore Piras.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : 39’ pt Piras, 45’ pt Iesu, 23’ st Piras.

Note : espulsi, nel secondo tempo, al 23’ G. Nonne e al 26’ Cardia. Ammoniti Cirlini, Corona, Miscali e Elias. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 200.

Santa Giusta. Esordio in campionato con vittoria per il Santa Giusta contro il Fonni (3-0). Una doppietta di Piras e una pregevole rete siglata da Iesu regalano i 3 punti alla compagine di casa. Il Fonni, invece, recrimina per la doppia espulsione della ripresa e, nonostante l’inferiorità numerica, ci prova fino al triplice fischio.

I primi 45’

Prima mezz’ora di gioco equilibrata. L’undici allenato da Lampis cerca la porta in due occasioni con Iesu (11’ e 13’). Gli ospiti, invece, impegnano la difesa giallo-verde con una doppia conclusione al 30’, prima di Cocco, respinta da Parisi, poi di Jatta, ribattuta da Pavcic. Al 39’ il vantaggio del Santa Giusta, con Piras che ribadisce di testa alle spalle di Meloni un preciso assist di Laconi. Al 45’ il raddoppio di Iesu è un gran tiro dai 25 metri, con la palla che termina sotto l’incrocio dei pali.

La ripresa

A inizio ripresa il Fonni reagisce e si presenta in due occasioni davanti a Parisi e al 15’ Cocco trova la parata del portiere di casa. Al 21’ Fonni in 10 per l’espulsione del neo-entrato Giuseppe Nonne. Al 23’ la doppietta di Piras che conclude dentro l’area di destro, superando Meloni. Al 26’ seconda espulsione tra gli ospiti, stavolta di Cardia. Nel finale, il Fonni ci prova con la coppia Jatta-Cocco, ma, al 48’, è il Santa Giusta che va vicino al poker, con la traversa colpita da Miscali.

