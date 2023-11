Santa Giusta, beffa all’89’ 

Lanteri 2

Santa Giusta 2

Lanteri (4-3-2-1) : Camboni, Brizzi (16’ st Nuvoli), Fauli (35’ st Pisano), Delogu, Nieddu, Zichi, Caggiari, Deiola (21’ st Cubeddu), Usai, Dettori, Florenzano. In panchina Satta, Cresci, Cagnoni, Mura, Sini, Pisu. Allenatore Pulina.

Santa Giusta (4-3-3) : Parisi, Frau, Pavcic, Corona (13’ st Piras ), Fernandez, Caballero, Cirlini, Iesu (24’ st Pibiri), Lutzu (13’ st Camedda), Laconi (46’ pt Catzeddu), Miscali (1’ st Cau). In panchina: Urrai, Mereu, Tuveri, Tedesco. Allenatore Lampis.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : pt 8’ Laconi; st Catzeddu 6’, Usai 33’ (r), Cubeddu 44’.

Note : ammoniti Fauli, Nieddu, Pavcic, Frau, Pibiri, Cirlini; espulsi Florenzano (rosso diretto), Catzeddu (doppio giallo) Iesu e Lampis (proteste).

SASSARI. Partita folle in via Torralba, valzer di rossi ed emozioni per cuori forti. Lo scontro dei piani alti del girone B di Promozione finisce in parità, allo scadere, con una remontada (o harakiri ospite?) dei padroni di casa che, nonostante l’inferiorità numerica, riacciuffano una gara che a 15’ dal termine sembra persa. Un vero peccato per il Santa Giusta, autore di una partita tatticamente magistrale fino all’uscita di Iesu (24’ st). Mister Lampis esordisce con un 4-3-3 divenuto dopo le prime schermaglie un 4-1-4-1 di difficile lettura per i ragazzi di Pulina, disposti con 4-3-2-1 con Dettori che danza da mezzala e trequartista.

Si rende pericoloso dal principio Caggiari (1’ e 4’) con due conclusioni dal limite dell’area fuori di poco. Il primo squillo ospite è una staffilata di Cirlini (6’), il secondo fatale arriva dai piedi di Laconi, 2’ dopo, con una punizione da cineteca. La Lanteri macina gioco con Dettori, sciupone al 19’, mandato in rete da Florenzano, e al 48’, con un tiro a giro. Per gli esteti è di Iesu il miglior gesto tecnico, con una volée mancina (40’).

La ripresa si apre con la seconda doccia fredda per la Lanteri: Iesu con un filtrante d’esterno manda al cross Catzeddu che trova la smanacciata di Camboni e il raddoppio. Pulina tenta l’all-in con Nuvoli, Florenzano gli rovina i piani con l’espulsione (19’) ma l’inferiorità numerica, apparsa come la mazzata finale, si rivela una fortuna in quanto saltano gli equilibri e si assiste a repentini capovolgimenti di fronte. Al 32’ Usai cestina una ghiotta occasione. Si fa perdonare siglando l’1-2 su rigore (33’). Catzeddu replica con un traversone velenoso ma Camboni è provvidenziale. Il forcing Lanteri continua a caccia del pari che arriva col tap-in di Cubeddu (44’) sulla respinta di Parisi: proteste santagiustesi per un uomo a terra in occasione del gol. Finisce lì.

RIPRODUZIONE RISERVATA