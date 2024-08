Un commento su una giovane parente avrebbe innescato la lite finita in tragedia a Santa Giusta. Un 44enne, Francesco Salis, è stato ucciso con una fucilata esplosa in mezzo alla strada da Andrea Giuntoli che, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe presentato con l’arma dopo un alterco e, pare, le reciproche minacce. Giuntoli è stato arrestato dai carabinieri ed è in carcere, a Massama.

