Santa Gilla, zone ad alto rischio 

La Città Metropolitana di Cagliari continua a lavorare per il recupero della laguna di Santa Gilla partendo dalle bonifiche. Nel Patto di Laguna, strumento di riferimento per la gestione integrata di un vero e proprio patrimonio naturalistico e archeologico a due passi dalla città, sono previste tre linee di intervento e investimenti pari a sei milioni di euro, finanziati da Città Metropolitana e Regione. Di questi una parte saranno destinati a studio della falda, rimozione e smaltimento dei rifiuti, riqualificazione ambientale e bonifiche.

Le ispezioni

Durante lo scorso fine settimana si sono svolti diversi sopralluoghi tecnici nella parte settentrionale della laguna, tra foce Tramontana, foce Mereu e lo sbarramento dei fiumi Cixerri e Flumini Mannu. Hanno partecipato anche Legambiente, l’Università di Cagliari e l’associazione per il Parco Molentargius Saline.

Tecnico il parere del presidente del Comitato scientifico di Legambiente Vincenzo Tiana: «Sin da metà degli anni Sessanta la laguna è stata esposta agli scarichi di scarti industriali contenenti mercurio, piombo e zinco oltre agli scarichi fognari municipali non trattati provenienti da un bacino di circa 400mila abitanti. A fine anni Ottanta si è avviata la bonifica con la creazione di due vasche di contenimento dei fanghi di dragaggio dei metalli pesanti. I depositi si estendono complessivamente per circa 250 ettari e contengono circa 25 tonnellate di sedimento».

L’itinerario

La visita è stata possibile anche grazie al nuovo fondo stradale ripristinato con la ghiaia: «Questo nuovo percorso perilagunare, per il quale sono stati finanziati circa 2,5 milioni di euro, deve essere l’occasione affinché tutti i cittadini possano scoprire Santa Gilla come un luogo di altissimo valore ambientale ed economico - commenta Roberto Mura, consigliere delegato alla tutela dell’ambiente - solo con una corretta e completa fruizione si può giungere alla vera tutela e valorizzazione di tutto il compendio», che poi aggiunge «adesso occorre portare avanti il lavoro iniziato col Contratto di Laguna e strutturare ulteriori interventi per fare in modo che i cittadini possano viverla pienamente».

Chiude la presidente di Legambiente Sardegna Annalisa Colombu: «Il nuovo percorso ciclopedonale finalmente realizza uno degli obiettivi del progetto Life Gilia. Nei suoi 14 km si possono osservare la vegetazione tipica, l’avifauna, le foci dei fiumi. Ma anche le ferite arrecate dalle industrie, le colmate delle bonifiche che hanno ridotto lo specchio acqueo in cui negli ultimi anni la vegetazione ha ripreso a crescere».

