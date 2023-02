«Santa Gilla, subito un parco» 

Santa Gilla è molto più di un confine d’acqua per i quattro Comuni (Cagliari, Capoterra, Assemini ed Elmas) che lo circondano. Ed è per questo motivo che sulla Laguna la Città metropolitana sta lavorando su diversi fronti: da poche settimana ha portato a termine i piani di gestione, uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione di aree di rilevanza ambientale perché permettono una conoscenza approfondita dei luoghi e del patrimonio ambientale di tutto il territorio interessato. Inoltre, permettono di individuare le criticità e predisporre politiche per progettare e realizzare risposte strutturali e risolutive. E già quasi tre anni fa, la Città metropolitana ha approvato il “contratto di laguna” per Santa Gilla, «uno strumento di programmazione partecipata che definisce le strategie e le azioni di riqualificazione del compendio lagunare e dei territori limitrofi», spiega Roberto Mura, vicesindaco della Città metropolitana.

Un territorio dove vivono uccelli rari, come il gabbiano roseo e quello corso, all’interno di una vegetazione estremamente diversificata che conta oltre 450 specie di piante. Un territorio ricco di innovazione e tradizione e pronto alle sfide del futuro. Ora, la sfida è cominciata da anni, si tratta di inserirlo in una cornice giuridica. «Per Santa Gilla è urgente che diventi area protetta», spiega Naciri. «La nostra idea, da sempre, è quella di un parco regionale che rappresenta lo strumento ideale di tutela di valorizzazione dell’ambiente e di tutte le attività. Ma, a prescindere dalla forma giuridica, quello che serve è un governo unico di gestione che valorizzi la Laguna così come accade per Molentargius», aggiunge.

La cintura tra verde e biodiversità è li da sempre. Particolarmente estesa, fragile, importante per l’equilibrio naturale. Da proteggere, insomma. E valorizzare. Laguna di Santa Gilla: assediata dalle discariche abusive, penalizzata dalla riduzione dell’apporto delle acque dolci che rendono la laguna più salata dell’acqua del mare, «un paradiso ancora poco conosciuto e ancora troppo trascurato», dice il presidente di Legambiente Cagliari Ahmed Naciri. In occasione della giornata internazionale delle zone umide (ieri) l’associazione ambientalista punta i fari sulla Laguna di Santa Gilla e organizza un incontro-passeggiata con un centinaio di cagliaritani. «Perché è una delle zone umide più ricche della Sardegna ma anche ingiustamente trascurata», dice Naciri.

Innovazione e tradizione

La Città metropolitana

La Città metropolitana parte dalla riqualificazione della laguna con una serie di interventi che puntano alla fruibilità in sicurezza del compendio, la sua riqualificazione a protezione della biodiversità e della crescita ecosostenibile della pesca, e delle attività economiche, e la sua valorizzazione come fulcro della cultura dell’acqua in un’ottica turistica. La prima linea di intervento, finanziata con un milione di euro, è stata destinata all’installazione di sistemi di videosorveglianza su tutto il sistema lagunare ed è già attiva. ( ma. mad. )

