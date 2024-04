Santa Gilla, si torna a scavare 

Si torna a scavare a Santa Gilla per riportare alla luce l’antica capitale giudicale del Regno di Càlari. A proteggerla nascerà poi un polmone verde attorno alla laguna dove galleggeranno barche elettriche che percorreranno il canale di guardia dalla Torre della IV Regia fino a Giliacquas. È tutto nero su bianco nel Puc (Piano urbanistico comunale) proposto dalla Giunta Truzzu.

«Il futuro dell’intera area è nel Puc», ha detto Roberto Mura, consigliere comunale del gruppo misto, «a Santa Gilla sorgerà il nuovo parco ambientale, archeologico e sportivo dove, in antichità, sorgeva la città medievale di Santa Ilia».

Gestore della laguna è diventata la Città Metropolitana che ha stanziato 3 milioni di euro per rendere navigabile il canale Est che sfocia al porto. Mentre il fabbricato principale dell’Ex Centrale Enel verrà recuperato e diventerà un polo culturale e ambientale, dove sorgerà proprio il museo dedicato a Santa Ilia che dovrà custodire i vari reperti archeologici rinvenuti nell’area.

«Le fonti ci dicono che i sovrani, essendo ormai quasi abbandonata l’antica Càrales, avevano stabilito la loro sede nel villaggio di Santa Ilia, che sorgeva proprio vicino allo stagno», ha spiegato Mura, «nel Duecento questo centro era stato dotato di torri e mura di difesa, divenendo una vera e propria capitale medievale, dove venivano emanati importanti documenti e prese decisioni che riguardavano la vita del Regno nel pieno medioevo sardo. Questa importante città è stato poi rasa al suolo nel 1258 da una coalizione guidata da Pisa e così di Santa Ilia si è persa la memoria».

I piazzali verranno bonificati, mentre le aree “libere” da eventuali ritrovamenti archeologici aree senza ritrovamenti archeologici verranno destinate a parco e ad attività sportive a basso impatto ambientale.«La campagna di scavi sarà fondamentale proprio per indagare il sito dell'antica città di “Santa Igia”, ma è prevista anche la realizzazione di infrastrutture leggere preferibilmente in legno per accedere all'area dal parcheggio dell’area commerciale compresa la realizzazione di un percorso fino allo specchio acqueo della laguna».

