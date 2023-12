Santa Gilla, patto per la gestione 

Comuni e attività produttive tutti insieme per arrivare a una gestione unitaria della laguna di Santa Gilla. «È una giornata storica – ha detto il vice sindaco e delegato all’Ambiente della Città metropolitana Roberto Mura nella sala delle conferenze delle Saline Conti Vecchi – per questo compendio dall’immenso valore ambientale ed economico: è l’occasione di promuoverne lo sviluppo unitario in maniera sinergica rispettando le peculiarità di ciascuno. Noi vogliamo che i protagonisti siano i cittadini al servizio del territorio. Una comunità di intenti volta a tutela e salvaguardia, valorizzazione e fruizione, sviluppo e sostenibilità. Questa giornata rappresenta una pietra miliare per il futuro di Santa Gilla».

«Santa Gilla – ha proseguito Giorgio Angius, in rappresentanza del sindaco metropolitano Paolo Truzzu – fu il primo nucleo abitato di Cagliari. Di ricchezza inestimabile dal punto di vista naturalistico e culturale, necessita di riscoperta e tutela. Serve una pianificazione ad attuazione immediata volta anche allo sviluppo delle attività produttive, ad esempio quelle ittiche, e a dare spazio a cultura e sport».

D’accordo Mario Puddu, sindaco di Assemini: «L’argomento deve riguardare tutti a prescindere dalle forze politiche di appartenenza. Stavolta, a differenza del passato, sono presenti tutti gli interlocutori». Il vicesindaco di Decimomannu Massimiliano Mameli aggiunge: «Il corso dei fiumi è un’autentica vetrina della biodiversità. Sarebbe d’aiuto l’istituzione della figura dell’istruttore ambientale per il monitoraggio di queste aree». Conclude il sindaco di Uta Giacomo Porcu: «Unendo montagna e laguna potremo offrire un’esperienza unica in tutto il Mediterraneo».

Alla tavola rotonda anche Stefano Mameli, direttore generale Città Metropolitana: «Il pregio ambientale della laguna le conferisce tante vocazioni. Bisogna lavorare per far coesistere sinergicamente gli interessi, talvolta contrapposti, dei soggetti coinvolti». Parola a Giuseppina Liggi, settore ambiente Città Metropolitana: «I contratti di laguna discendono dai contratti di fiume, strumenti volontari in sistemi complessi con più soggetti coinvolti che portano il proprio contributo, per un risultato potenziato. Primo obiettivo? Arrivare a un documento d’intenti condiviso».

«Il prossimo passo – ha annunciato Roberto Mura – sarà quello di lavorare insieme alla bozza del Contratto di Laguna, uno strumento che consentirà di attrarre nuove risorse e definirà gli impegni e le responsabilità di ciascuno».

