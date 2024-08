Santa Gilla, nuovi vincoli per il parco 

Sono 5,7 i milioni di euro stanziati per fare della laguna di Santa Gilla un centro di sviluppo economico e un parco naturalistico unitario insieme a Molentargius. Durante l’ultimo Consiglio comunale, l’amministrazione di Elmas ha ratificato la modifica del Piano urbanistico comunale dopo il sì ricevuto da tutti i soggetti e gli enti interessati. Con questo passo si entra nel vivo della fase esecutiva del progetto.

L’iter

Sono trascorsi quattro anni da quando era stato affidato all’architetta Enrica Campus lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto. Dopo la prima approvazione nel febbraio 2022, sette mesi fa il via libera al progetto esecutivo candidato a un finanziamento Pnrr e inserito dalla Città metropolitana di Cagliari nel Piano urbano integrato.

Così il Comune ha ottenuto una sovvenzione di 4 milioni prima e di 1,7 milioni di euro poi a seguito di una richiesta di adeguamento prezzi. L’impegno? Realizzare il progetto rispettando modalità e tempistiche. I lavori sono stati aggiudicati, come previsto, entro luglio 2023, ma adesso è necessario tener fede alle ulteriori scadenze: pagare almeno il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2024 e portare a termine le opere entro il 30 giugno 2026.

Il progetto

«Quando ci è stato affidato il progetto - racconta Campus - prevedeva un finanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di una pista ciclabile. Noi non ci siamo fermati a quella proposta iniziale e, con l’appoggio dell’amministrazione, abbiamo guardato oltre: la pista ciclabile andava inglobata in un disegno più ampio volto a tutelare, valorizzare e promuovere l’ambiente naturale». I progettisti sono stati lungimiranti: «Abbiamo colto l’opportunità per pensare a una riqualificazione dell’intera area. Nel frattempo è stata votata una legge regionale che impone maggiori vincoli nelle aree umide. Così il Comune ha dovuto apportare una modifica al Puc che consentisse di racchiudere l’intera area, a oggi compromessa, all’interno di un progetto di riqualificazione paesaggistica. Un intervento al contempo di tutela della natura, vera protagonista, che potrà riprendersi il suo spazio».

L’avvio

«Abbiamo approvato una variante urbanistica “restrittiva” - spiega l’assessora all’Ambiente e ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi - che limita ancor più di prima l’edificazione nella zona soggetta alla salvaguardia dell’ecosistema e dell’habitat».

Il via ai lavori è dunque arrivato contestualmente alle ultime piccole modifiche al progetto: l’eliminazione di due piattaforme che sarebbero state realizzate all’interno dell’area e la costruzione di un unico attraversamento pedonale anziché due. Realisticamente entro la fine del 2025 i cittadini potranno godere di un nuovo percorso ciclopedonale in mezzo alla natura e di attività sportive e ricreative accompagnate da attività economiche sostenibili.

