Santa Gilla, laguna invasa dai granchi blu 

«Siamo in crisi per l'invasione aliena del granchio blu nella laguna di Santa Gilla». È il preoccupante allarme lanciato dai pescatori masesi e asseminesi del Villaggio in territorio di Elmas. Quella che fino a due anni fa sembrava una situazione rimediabile è degenerata drasticamente nel 2023.

La specie

Le prime segnalazioni della sua presenza in Sardegna, nella laguna di Cabras, risalgono al 2017. Da qualche anno è arrivato anche nel bacino dell’hinterland cagliaritano, raggiungendo proporzioni catastrofiche durante l’ultimo anno.

Tipico delle lagune e degli ambienti salmastri, è una specie invasiva e infestante che raggiunge grandi dimensioni e va a intaccare gli ecosistemi creando danni alla fauna e alla flora autoctone. Oltre al danno la beffa: non ha predatori in natura eccetto l’uomo. Il prezzo? Al mercato oscilla, a seconda del periodo, dai 4 ai 10 euro, mentre molte pescherie di Elmas e Assemini hanno deciso di non venderlo nei loro banchi frigo.

I danni

Le ripercussioni che la sua diffusione sta creando al comparto del pesce sono gravi, considerato che si nutre di altre specie ittiche (soprattutto vongole e arselle) e distrugge, rendendole inutilizzabili, le attrezzature dei pescatori.

Lo testimonia Ettore Congiu, pescatore 33enne: «Faccio questo mestiere per scelta. Ero pizzaiolo e ho deciso di dedicarmi a questa attività che mi consente di stare al passo con i tempi della natura». Un lavoro all’aria aperta non tutto rose e fiori: «Dall’anno scorso il granchio blu ha invaso la laguna. Ama stare vicino alle foci dei fiumi, in questo caso del Cixerri e del Riu Mannu, ed è ghiotto di ogni specie ittica (tra cui orate, spigole e anguille) di piccola pezzatura. E poi danneggia irrimediabilmente l’attrezzatura, bucando e spezzando con le chele reti, bertavelli e palamìti. I più grandi raggiungono anche mezzo chilo e sono abbastanza aggressivi».

Le prospettive

In primavera, periodo di massima riproduzione, la vendita al mercato all’ingrosso è stata vantaggiosa, ma nelle altre stagioni non è soddisfacente: «Debellarlo è ormai impossibile - racconta un altro pescatore, Massimiliano Cabras, 37 anni - quando ne peschiamo tanti la vendita si blocca, quando ne prendiamo pochi non ci sostentano. Il cosiddetto “prelievo” è scarso, non è più come in passato. Oggi c’è il granchio, due anni fa le meduse, domani cosa ci sarà?».

Altri problemi? Le strade dissennate che portano alla laguna e la scarsità di piogge che non consente ai corsi d’acqua di riempirsi e alla laguna di rigenerarsi. «Siamo abbandonati a noi stessi e il nostro lavoro poco riconosciuto», concludono i due, perle rare in un panorama in cui questo mestiere sta andando perso.

