Elmas.
13 marzo 2026 alle 00:38

Santa Gilla, il Municipio accelera sulla riqualificazione ambientale 

Il Comune di Elmas accelera sulla riqualificazione ambientale della fascia lagunare di Santa Gilla, un progetto cardine finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di oltre 5,7 milioni di euro. L’intervento denominato “Giliacquas” punta a migliorare la qualità del territorio, riducendo il degrado e promuovendo la rigenerazione ecosostenibile.

Di recente, il settore Lavori pubblici ha formalizzato l’affidamento diretto all’azienda Aqa Srl per l’esecuzione di fondamentali indagini geologiche, geotecniche, sismiche e ambientali. Sono preparatorie all’esecuzione dei lavori, che devono rispettare scadenze serrate: il cronoprogramma prevede la chiusura definitiva del cantiere entro il 30 giugno.

Parallelamente, il Comune sta portando avanti le procedure di esproprio necessarie per l’occupazione delle aree. È stata disposta un’anticipazione di somme al servizio economato per la notifica dei decreti di rettifica relativi agli espropri.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano integrato della Città metropolitana di Cagliari per la valorizzazione della laguna come motore di sviluppo alternativo.

