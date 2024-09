Santa Croce, un flop annunciato 

Lo sbaracco di Santa Croce da Pratza de is bois chiusa per lavori a via Duomo è stato un flop. Festa per modo di dire; poca gente, poche bancarelle (cinque/sei) di oggetti vari, un “caddozone”. Non era aria, ergo pochi affari.

La festa solo un dubbio, un’intuizione cancellata da un campo impraticabile. Mattinata all’insegna del vuoto assoluto, serata così e così. La scelta del Comune di sbarrare via Duomo, da via Ciutadella de Menorca alla chiesa di San Francesco, non è stata un’idea vincente. «Un solo giorno di lavoro non basta neppure a pagare le spese ma non ci voleva molto a capire che sarebbe andata così», commenta Ivan Porcu, storico arrostitore di muggini e anguille che nonostante le perplessità non è voluto mancare alla “festa manna” che da quando è nata celebra la parte religiosa nella chiesa di San Francesco, custode della Crocefissione del Cristo.

L’impressione è che la chiusura alle auto della strada abbia limitato la partecipazione anche alle messe, in particolare degli anziani e dei disabili. Inutile dire che la riuscita negativa della giornata ha confermato la contrarietà alla chiusura da chi ha bottega vista Cattedrale. La scelta non ha premiato ma il problema di fondo è forse un altro: la festa è morta con la chiusura della fiera del bestiame e la nascita della nuova agricoltura che abbandonava i patti agrari che si siglavano per Santa Croce con stretta di mano. Il mondo è cambiato, uomini di buona volontà hanno provato a rianimare la festa ma di risurrezioni dopo Lazzaro non si ha notizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA