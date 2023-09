Santa Croce, un concerto medioevale  

Un concerto per la festa di Santa Croce, una delle più sentite della tradizione oristanese. L’appuntamento è per venerdì 15 alle 19 nella chiesa di San Francesco con il concerto “Crux fidelis” dell’ensemble di musica medievale laReverdie. L’organizzazione è curata dall’Istituto storico arborense, dall’assessorato comunale alla Cultura, dall’Arcidiocesi di Oristano e dall’assessorato alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione.

L’ensemble di musica medievale laReverdie è stato fondato nel 1986 da due coppie di sorelle ispirandosi al genere poetico romanzo che celebra il rinnovamento primaverile. «Santa Croce è considerata la “festa manna” della città – sottolinea il direttore scientifico dell’Istar Giampaolo Mele, presentando l’importante appuntamento culturale – La sua storia è vincolata al Foro boario e alla fiera del bestiame, quando si stipulavano i contratti agrari. La legge di Eleonora contemplava anche il giuramento in cruxi de credença: una dichiarazione extragiudiziale, effettuata sulla croce. La festa di Santa Croce sottendeva tradizioni orali, strette di mano con validità sociale superiore agli stessi atti notarili. Tra i canti sulla croce spicca l’inno Crux fidelis, dal Pange lingua di Venanzio Fortunato († inizi secolo VII) per il Venerdì Santo». laReverdie apre il concerto sulla croce proprio con Crux fidelis. I brani, anche sulla Madre del Cristo, spaziano dal canto gregoriano alle laudi, dal conductus al mottetto, al Llibre Vermell. La Festa della Santa Croce – come ai tempi di Eleonora, e poi in età spagnola - segna tuttora l’identità storica e spirituale della civiltà arborense e di tutta la Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA