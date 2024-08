Santa Croce, la festa trasloca 

Oristano il 14 festeggerà la ricorrenza dell’Esaltazione della Santa Croce che, con la Madonna del Rimedio, è una delle grandi feste storiche del settembre oristanese. Nella tradizione Santa Croce è la “sa festa manna”, la giornata in cui agricoltori e allevatori, pastori e contadini ringraziavano Dio e si incontravano in “Pratza ‘e is bois” (oggi piazza Pintus), sede per tre giorni del mercato bestiame più importante della Sardegna: tra nuvole di muggini arrosto e fiumi di vernaccia si programmava la nuova annata agraria e si stipulavano i patti con una stretta di mano. Una piazza che, anche dopo la fine della fiera del bestiame negli anni ‘60, per diverso tempo ha continuato ad ospitare i festeggiamenti civili. Quest’anno invece “Pratza ‘e is bois” chiude al profano: la piazza è interessata da lavori “eterni” quanto eterna è la fede degli oristanesi per la Santa Croce e così le bancarelle traslocano. E proprio in “sa sea de Santa Maria” dove a carnevale la Sartiglia si esalta con la corsa alla stella, troveranno spazio i rivenditori ambulanti.

La novità

Le bancarelle saranno sistemate nel tratto che va dall’incrocio con via Ciutadella de Menorca verso la chiesa di San Francesco. Tutto dipenderà dal numero delle richieste che gli esercenti dell’artigianato, creatori opere dell’ingegno, hobbisti e collezionisti depositeranno in Municipio. Il 10 settembre, ultimo giorno utile, si capirà quanti spazi potranno essere assegnati e a quali categorie commerciali. Ma la chiusura di via Duomo il 14 settembre, giorno della festa, accende le critiche non solo di chi ha bottega in quella strada ma anche degli automobilisti già penalizzati dalla chiusura al traffico da oltre un anno e mezzo di piazza Manno.

La polemica

«Avrebbero potuto trovare un’altra soluzione, ci sono tanti di spazi disponibili», commenta Carlo Fadda. Gli fa eco Sauro, storico fioraio di via Duomo. «I più penalizzati siamo sempre e solo noi – attacca - Tra Sartiglia, feste militari e civili, maratone e varie iniziative questa via resta chiesa o con i parcheggi bloccati per troppe giornate all’anno. Adesso è la volta delle bancarelle, non so che dire». Ivan Porcu è l’ultimo arrostitore di muggini e anguille a “Pratza ‘e is bois” per Santa Croce ma non solo. «Non so ancora dove ci metteranno di preciso – osserva – Ho qualche perplessità sulla scelta di via Duomo, mi auguro che ci chiamino per dare il nostro parere. Intanto presentiamo la domanda». Carlo Casula, cultore di storia cittadina. «Con la chiusura del mercato del bestiame a “Pratza de is bois” aveva sempre meno senso tenere i festeggiamenti civili lontano da San Francesco dove invece si celebrano le funzioni religiose – sostiene - Certo una soluzione intermedia va trovata, magari chiudere via Duomo non per una giornata intera oppure trasferire le bancarelle in uno spazio vicino». C’è chi propone il sagrato, chi di lasciare libero al traffico delle auto la mattinata e il pomeriggio. In via di definizione, invece, il cartellone degli spettacoli che accompagneranno la festa, dal 12 al 14 settembre. I dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni dall’amministrazione, che sta lavorando a tutto il calendario del settembre oristanese.