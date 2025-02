Santa Cristina: un tappo sul pozzo? 

Il verificarsi in questi mesi dei lunistizi maggiori ovvero del passaggio della luna nei punti più estremi del suo ciclo di 18,6 anni, la mole crescente di articoli e pubblicazioni e l’assembramento di studiosi e curiosi presso il sito nelle notti lunistiziali, ha riportato di stringente attualità un tema archeologico su cui si dibatte su opposte posizioni ormai da più di 50 anni: la geometria lunare del pozzo di Santa Cristina di Paulilatino.

Lunistizio

Gli studi dell’antropologo Carlo Maxia e del ricercatore Lello Fadda, dell’astronomo Giuliano Romano, dell’archeoastronomo Mauro Peppino Zedda, dell’architetto Franco Laner e dello storico delle religioni Arnold Lebeuf hanno evidenziato in modo incontrovertibile come il rapporto base altezza della cupola del pozzo sia caratterizzato da una geometria lunare, ovvero come la linea passante tra il punto nord della base della cupola e il foro apicale, forma un angolo (rispetto alla verticale) coincidente delle luna in meridiano nel giorno del lunistizio maggiore settentrionale. Nel punto più alto del suo ciclo, il riflesso della luna scompare sotto il pelo libero dell’acqua del pozzo. Arnold Lebeuf, oltre a rilevare la precisione con cui il rapporto base altezza della cupola si rapporta all’altezza della Luna al momento del suo passaggio in meridiano nel lunistizio maggiore settentrionale, ha messo in luce che un filare dei cerchi di pietre isodome (dei 22 che compongono la cupola), è spesso una volta e mezzo quelli che lo precedono, portandolo a ritenere che il pozzo fosse non solo uno strumento astronomico, ma addirittura uno strumento scientifico di misura ante litteram, in grado di permettere osservazioni tanto accurate dei moti lunari financo alla previsione delle eclissi.

Obiezioni

A tale evidenza diversi archeologi sardi oppongono strenuamente una serie argomenti che osterebbero ad una interpretazione astronomica del monumento e che possono sintetizzarsi come segue: il pozzo sarebbe stato ricostruito al momento dello scavo e quindi i rilievi riguarderebbero un monumento non originale; il pozzo si sarebbe riempito d’acqua e, dunque, non avrebbe permesso alcuna osservazione; nel pozzo non sarebbe potuta entrare la luce lunare perché, sopra il foro della cupola vi sarebbe stata un’altra struttura.

Alla prima obiezione, oltre alla copiosa documentazione fotografica di scavo ormai resa pubblica, fa fronte la parola dell’ingegner Ambrogio Atzeni, direttore dei lavori, il quale garantisce che il restauro ha interessato la rampa e non la cupola del pozzo; sulla cupola si è limitato a rimettere in opera uno (comunque sia originale) dei due conci che formano l’oculus. Per inciso, anche la celebre tomba a cumulo irlandese di Brú na Bóinne Newgrange fu parzialmente ricostruita dall’archeologo Michael J. O'Kelly durante lo scavo, ma nessuno si sogna di contestare l’evidente allineamento col solstizio invernale che ogni anno attrae migliaia di turisti.

All’obiezione (indimostrata) che il pozzo si riempisse d’acqua rendendo impossibile le osservazioni astronomiche, è facile replicare con l’ingegner Ambrogio Atzeni, come nella parte basale del pozzo vi fossero delle aperture verosimilmente dedicate a governare il livello dell’acqua nel pozzo. Anche senza la testimonianza, comunque, sono noti i condotti idraulici presenti in alcuni nuraghi (Arrubiu di Orroli, Santu Antine di Torralba) e in altri pozzi sacri, e sarebbe quindi assolutamente ragionevole la presenza di un sistema di drenaggio nel Santa Cristina. Infine, con riferimento all’indimostrata presenza di una copertura sopra il foro apicale della tholos, la sua presenza è possibile, data l’analogia con altri pozzi, ma è apodittico asserire che fosse completamente chiusa e sicuramente non avrebbe impedito alla luce della luna di penetrare l’oculus della cupola.

Replica

Su questo tema e sul fantomatico “tappo” sul pozzo, gli studiosi di archeoastronomia e gli archeologi estranei al paradigma dominante della scuola archeologica sarda come Ilaria Montis, laurea a Pisa e dottorato a Ferrara, hanno peraltro le idee chiarissime e sintetizzano come meglio non si potrebbe il pensiero degli studiosi di archeoastronomia italiani ed europei, ponendo la parola definitiva alla pluridecennale querelle: “Non è possibile stabilire come fosse fatto superiormente il pozzo ed è assai probabile, in base a tutti i confronti con gli altri pozzi, che il monumento non fosse completamente ipogeico, ma è molto probabile che il foro superiore fosse lasciato aperto o coperto da pietra piatta rimovibile. Data la precisione con cui la tholos è realizzata e i riscontri puntuali rispetto agli eventi principali del ciclo lunare così come verificato da diversi studiosi e è altamente improbabile che il foro chiuso in modo permanente; lo studio astronomico del monumento permette di aggiungere elementi preziosi per la comprensione del suo significato a più livelli; in questo caso, la constatazione che archeologicamente non ci sono prove incontrovertibili che il foro fosse chiuso, unito alla chiara intenzionalità dell’orientamento, concorrono a mostrare l’assoluto valore del monumento dal punto di vista scientifico”

A dispetto di obiezioni che ormai appaiono sempre più datate ed apodittiche, il meraviglioso monumento sardo, matrimonio perfetto di scienza e arte, secondo l’altisonante definizione di Franco Laner, si pone ormai come un’opera capitale addirittura nella storia della scienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA